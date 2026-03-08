مرتبط يد الزمالك 2006 يهزم المعادي 31-25 في دوري المحترفين

فاز فريق المرتبط لكرة اليد بنادي الزمالك مواليد 2006 على نظيره المعادي بنتيجة 31-25 ، بالمباراة التي جمعتهما مساء أمس السبت، على صالة المركز الأوليمبي ، ضمن منافسات الدور الثانى لبطولة دوري المرتبط للمحترفين.

وقدم لاعبو الزمالك أداءً مميزاً خلال الشوط الأول واستطاعوا السيطرة على المنافس لينتهي بنتيجة 14-13 لصالح الفارس الأبيض، واصل كتيبة الكوماندوز تفوقها خلال الشوط الثانى لينتهي بالفوز بالمباراة بنتيجة 31-25.

ويذكر أن فريق الزمالك كان قد فاز على نظيره الشمس بنتيجة 38-28، بالمباراة السابقة التي جمعتهما مساء الاثنين الماضي ،على الصالة المغطاة بالقلعة البيضاء.

ومن المنتظر أن يلاقي فريق الزمالك نظيره الاوليمبي المقرر لها 24مارس الجاري على صالة الأخير بالإسكندرية.