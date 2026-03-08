وزير الدفاع السويسري لا يستبعد إمكانية انجرار أوروبا إلى الحرب في إيران

قال وزير الدفاع السويسري، مارتن فيستر، اليوم /الأحد/، إن الحكومة تعتقد أن الهجوم على إيران يُشكل انتهاكًا للقانون الدولي.

وأضاف فيستر - في تصريحات لصحيفة "سونتاجس تسايتونج" السويسرية نُشرت اليوم /الأحد/ - أن الولايات المتحدة وإسرائيل، فضلًا عن إيران لهجماتها المضادة، قد انتهكت حظر القانون الدولي لاستخدام القوة.

وانتقد فيستر، الدول المتحاربة في الصراع مع إيران، قائلًا: "شن الأمريكيون والإسرائيليون هجومًا جويًا على إيران. وبذلك، انتهكوا، مثل إيران، القانون الدولي".

علاوة على ذلك، لم يستبعد فيستر إمكانية انجرار أوروبا إلى الحرب، مُشيرًا إلى أن الخطر لا يقتصر على العمليات العسكرية التقليدية، بل يمتد إلى حرب غير متكافئة، كالهجمات الإرهابية.

وأضاف:" هناك خطر وقوع هجمات إرهابية في سويسرا، إضافةً إلى ذلك، قد تُؤدي الحرب إلى موجة نزوح ستصل إلينا أيضاً".

وتابع :" لا أعتقد أن سويسرا مُهددة بشكل مباشر بالصواريخ الإيرانية بعيدة المدى، لكنني لا أستبعد وقوع أضرار جانبية". لذا، أراد فيستر تبني رؤية شاملة للأمن، لا تقتصر على الجانب العسكري فقط، موضحا أن الشرطة وأجهزة الاستخبارات، إلى جانب الجيش، تلعب دوراً هاماً ولهذا يعتقد أن الشعب سيدرك حاجتنا إلى مزيد من الموارد في هذا الشأن".

ويُثير نقص أنظمة الدفاع الحربي قلقاً بالغاً، بحسب فيستر، "فنحن لا نملك حالياً أي وسيلة للدفاع ضد الهجمات بعيدة المدى".

وفي الوقت نفسه، أشار فيستر إلى إنشاء هياكل جديدة بالفعل. فهناك الآن مركز متخصص في الطائرات المسيرة والروبوتات في المكتب الاتحادي للتسليح والجيش، بالإضافة إلى فرقة عمل تتعاون مع جهات علمية وشركات.