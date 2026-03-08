رقم تاريخي.. أحمد سيد زيزو على بُعد 3 أهداف من الهدف 100 في مسيرته مع الأندية

كشف الإعلامي أحمد درويش عن اقتراب نجم الكرة المصرية أحمد سيد زيزو من تحقيق رقم مميز في مسيرته الكروية مع الأندية.

وكتب درويش عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك: "3 أهداف فقط تفصل ماكينة الأهداف أحمد سيد زيزو عن الوصول إلى الهدف رقم 100 في مسيرته مع الأندية

ويمتلك زيزو حاليًا 97 هدفًا، ليصبح على بُعد خطوات قليلة من هذا الرقم المميز، والذي يترقب تحقيقه خلال الفترة المقبلة بقميص الاهلي".

ورفع الأهلي رصيده بعد الفوز على المقاولون العرب إلى 40 نقطة، محتلاً المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الممتاز.

ويحتل الزمالك صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 43 نقطة، بفارق 3 نقاط عن بيراميدز والأهلي اللذين يحتلان المركزين الثاني والثالث على التوالي.