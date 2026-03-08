قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
مواجهة صعبة للزمالك وصراع ناري على المقعد الأخير بالدورة السباعية

عبدالحكيم أبو علم

يسعي فريق الزمالك إلى الحفاظ علي صدارة جدول ترتيب مسابقة الدوري مع  نهاية  الدور الأول حين يحل ضيفا على إنبي في المباراة المؤجلة من المرحلة الخامسة عشرة لمسابقة الدوري والتي تشهد مواجهات صعبة.

وتقام خمس مباريات مؤجلة من تلك المرحلة على ثلاثة أيام والتي تبدأ غدا الإثنين بمباراتي البنك الأهلي مع بيراميدز، وطلائع الجيش والأهلي ، ومباراة واحدة يوم الثلاثاء هي زد وفيوتشر ، ومباراتين يوم الأربعاء هي زد ومودرن سبورت ، إنبي والزمالك.

وتشهد النسخة الحالية لمسابقة الدوري صراعا قويا قبل نهاية الدور الأول من المسابقة بين الثلاثي الزمالك وبيراميدز والأهلي علي صدارة الترتيب واللقب ، بجانب صراع علي بطاقات التواجد في الدورة السباعية التي ستقام في وقت لاحق من شهر ابريل المقبل للمنافسة علي البطولة والفرق التي ستتأهل الي النسخ المقبلة لبطولتي دوري ابطال أفريقيا والكونفدرالية .

وضمنت 6 فرق التواجد في تلك الدورة وهي بالترتيب الزمالك صاحب المركز الأول ب43 نقطة ثم بيراميدز 40 نقطة وبفارق الأهداف عن الاهلي صاحب المركز الثالث ونفس عدد النقاط وسيراميكا كليوباترا الذي جاء بالمركز الرابع ب38 نقطة ثم المصري خامسا ب32 نقطة وسموجه سادسا ب31 نقطة ، ويبقي الصراع محتدما بين اربع فرق للظفر بالمقعد الأخير وهم  وادي دجلة الذي يتواجد المركز السابع برصيد 29 نقطة وأنهي مباريات الدوري الأول وانبي الثامن ب27 نقطة ويتبقي له مواجهة الزمالك بالدوري الأول ثم البنك الأهلي ب26 نقطة ويواجه بيراميدز وزد وله 26 نقطة ويتواجد في المركز العاشر وسيواجه مودرن سبورت .

وسيكون الزمالك في مواجهة صعبة للغاية أمام انبي الذي لديه حافز تحقيق الفوز لضمان مقعده في الدورة السباعية، بينما يسعي الفريق الأبيض الي استمرار رحلة الإنتصارات بعد ان الفوز في 8 مباريات علي التوالي ، وإنهاء الدور الاول في صدارة جدول الترتيب منتظرا نتائج منافسيه.

ولن تقل صعوبة مواجهة الزمالك عن منافسه بيراميدز الذي سيكون في تحدي صعب للغاية بمواجهة البنك الأهلي الذي يسعي هو الأخر لتحقيق الفوز وإنتظار تعير منافسيه لخطف المقعد السابع في دورة البطولة ، ويبحث فريق بيراميدز عن الحفاظ علي أماله في المنافسه علي البطولة بعد ان خسر مباراة الزمالك في الجولة الــ 20 قبل أن يحقق الفوز علي حرس الحدود في الجولة الأخيرة .

ورغم أن البعض يري مواجهة طلائع الجيش سهله بالنسبه للاهلي لكن الواقع يقول غير ذلك فالأول يبحث عن تحقيق نتيجة ايجايبة تمنحه نقاط تحسن مركزه قبل خوض الدور الثاني الشرس في صراع الأبتعاد عن الهبوط للدرجة الأدني، ويملك طلائع الجيش 19 نقطة فقط بعد الفوز في 4 مباريات والتعادل في 7 والخسارة في 8، بينما يتواجد الاهلي في المركز الثالث وبفارق الأهداف عن بيراميدز صاحب المركز الثاني.

بطولة الدوري الزمالك الأهلي فريق بيراميدز انبي

