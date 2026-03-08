نائب: رسائل الرئيس السيسي من أكاديمية الشرطة تؤكد قوة مؤسسات الدولة

أشاد المهندس محمد مصطفى كشر، عضو مجلس الشيوخ، بالرسائل المهمة التي وجهها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته في حفل الإفطار الذي نظمته أكاديمية الشرطة، مؤكدًا أن كلمة الرئيس عكست رؤية واضحة للحفاظ على استقرار الدولة المصرية وتعزيز مؤسساتها الوطنية في مواجهة التحديات المختلفة.

وأكد كشر، في بيان له، أن حديث الرئيس السيسي عن أهمية الاستفادة من دروس الأحداث التي شهدتها مصر منذ عام 2011 يعكس حرص القيادة السياسية على ترسيخ الوعي الوطني لدى الأجيال الجديدة، مشيرًا إلى أن التجارب الصعبة التي مرت بها الدولة كانت بمثابة دروس مهمة أسهمت في تعزيز قوة مؤسسات الدولة وقدرتها على مواجهة الأزمات.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن إشادة الرئيس بالدور الذي قامت به وزارة الداخلية خلال السنوات الماضية في استعادة الاستقرار ومكافحة الإرهاب تعكس حجم التضحيات الكبيرة التي قدمها رجال الشرطة من أجل حماية الوطن، مؤكدًا أن تلك الجهود كانت عاملًا رئيسيًا في استعادة الأمن وتعزيز حالة الاستقرار التي تنعم بها البلاد اليوم.

وأضاف كشر أن تأكيد الرئيس السيسي على أن الجهل يعد من أخطر التحديات التي تواجه المجتمعات يمثل رسالة بالغة الأهمية، حيث إن مواجهة التطرف تتطلب نشر الوعي الصحيح وتعزيز الفكر المستنير، وهو ما تحرص عليه الدولة من خلال تطوير منظومة التعليم وبناء الإنسان المصري على أسس سليمة.

كما ثمن كشر ما أشار إليه الرئيس بشأن تطوير منظومة مراكز الإصلاح والتأهيل، مؤكدًا أن تحويل السجون التقليدية إلى مراكز حديثة للإصلاح يعكس توجه الدولة نحو تطبيق مفاهيم حديثة في العدالة الجنائية، تهدف إلى إعادة تأهيل النزلاء ودمجهم في المجتمع كعناصر قادرة على الإسهام في البناء والتنمية.

واختتم المهندس محمد مصطفى كشر بيانه بالتأكيد على أن رسائل الرئيس السيسي تعكس حرص القيادة السياسية على تعزيز الوحدة الوطنية والعمل بحكمة في التعامل مع التحديات الإقليمية والدولية، مشددًا على أن تماسك مؤسسات الدولة ووعي الشعب المصري يمثلان الضمانة الحقيقية لعبور أي أزمات والحفاظ على استقرار الوطن.