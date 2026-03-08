دفاع النواب: رسائل الرئيس السيسي في إفطار الشرطة وقود لأجيال المستقبل

أشاد اللواء ابراهيم المصري وكيل لجنة الدفاع والامن القومي بمجلس النواب ، بحديث ورسائل الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال حضوره حفل الإفطار الذي نظمته أكاديمية الشرطة، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، واللواء دكتور نضال يوسف مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة ، مؤكداً أن رسائل الرئيس، وقود لأجيال المستقبل ، من الضباط والأفراد ، وتجدد العزم لمزيد من التضحيات من أجل الوطن ، وأن وزارة الداخلية والشرطة المصرية تعيش صحوة أمنية كبيرة وإنجازاته تاريخية ، بفضل تنفيذ الإستراتيجية الأمنيه الوطنية التي اقرها السيسي ، ونفذتها وزارة الداخلية وجاءت نتائجها بنجاح ويعلمها القاضي والداني.

وأضاف وكيل دفاع النواب في تصريحات للمحررين البرلمانين أن الداخلية المصرية وفرت أغلى سلعة في العالم وهي (سلعة الأمن ) الذي يعتبر هو الركيزة الأساسية لبناء الدول واستقرار المجتمعات، ولا يمكن لأي دولة أن تحقق تنمية حقيقية دون وجود بيئة آمنة ومستقرة .

وشدد إبراهيم المصري على أن وزارة الداخلية عملت على تطوير منظومتها الأمنية بشكل شامل، سواء من خلال تحديث أساليب العمل الأمني، أو تطوير الإمكانات التقنية، أو رفع كفاءة العنصر البشري من خلال التدريب المستمر ومواكبة أحدث النظم الأمنية في العالم ، وان زيارات الرئيس السيسي المتكررة لأبناءه من ضباط الشرطة ، تكريم وشرف ودافع علي مواصلة التضحيات من اجل الوطن.

وبين وكيل دفاع النواب أن أجهزة الأمن والشرطة المصريه في العشر سنوات الاخيرة وبقيادة وزير الداخلية الكفء نجحت في توجيه ضربات حاسمة للبؤر الإجرامية والعناصر الخارجة عن القانون،و شهدت الفترة الأخيرة حملات أمنية مكثفة استهدفت مكافحة الجريمة بكافة أشكالها، من جرائم السرقة والاتجار بالمخدرات إلى جرائم التزوير والجرائم الإلكترونية.

وأسفرت هذه الجهود عن ضبط العديد من التشكيلات العصابية الخطرة، وإحباط مخططات إجرامية كانت تستهدف زعزعة الاستقرار داخل المجتمع ، بالاضافة الي دورها الوطني والمهم في مواجهة الإرهاب والتطرف،

ووجه وكيل دفاع النواب تحية إجلال واكبار الي اللواء محمود توفيق وزير الداخليه ورجالة من ضباط وأفراد الشرطة علي هذه النجاحات والدور الكبير الذي يقوم به رجال الشرطة المصرية، الذين يواصلون الليل بالنهار من أجل حماية الوطن وتأمين حياة المواطنين. فهم يقفون في الصفوف الأولى لمواجهة الجريمة، ويتحملون مسؤوليات جسيمة تتطلب شجاعة وإخلاص وتفاني في العمل.