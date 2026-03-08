تضم حسان وسري الدين ورسلان وفايد.. البدوي يشكل لجنة للبت في مستحقات الوفد

أصدر الدكتور السيد البدوي شحاتة رئيس حزب الوفد قرارا حمل رقم ٣٦ لسنة ٢٠٢٦ ،بتاريخ ٧ مارس ٢٠٢٦ ،بتشكيل لجنة للبت فى مستحقات الوفد لدى الغير.

وأضاف القرار أنه بعد الإطلاع على لائحة النظام الأساسي للحزب ،وعلى القرار رقم ٢٠الصادر فى تاريخ ١٧ فبراير ٢٠٢٦،تنص المادة الثانية فى القرار على تشكل لجنة البت فى مستحقات الوفد لدى الغير برئاسة الدكتور السيد البدوى شحاته رئيس الوفد ،وبعضوية كل من الدكتور ياسر عبدالعزيز حسان أمين صندوق الوفد "مقررا"،والدكتور هانى سرى الدين نائب رئيس الحزب، ومصطفى عبدالعظيم رسلان أمين الصندوق المساعد ،ومحمد عبدالجواد فايد عضو الهيئة العليا لحزب الوفد.

وحددت المادة الثالثه طريقة دعوة اللجنة ،بأن تتم دعوة اللجنة بمعرفة الدكتور ياسر عبدالعزيز حسان أمين صندوق الوفد ،ومقرر اللجنة.

وأشارت المادة الرابعة إلى أن يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغي كل ما يخالف ذلك من قرارات.