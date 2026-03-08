قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عبد المنعم فؤاد: أول خطاب إلهي للأمة كان دعوة للقراءة والمعرفة
9 قتلى و10 جرحى في غارات إسرائيلية على صور ومخيم عين الحلوة بلبنان
سيظل محفورا.. تقرير إسباني يعلق على تسجيل حمزة عبد الكريم أولى أهدافه مع برشلونة
الرئيس السيسي يحذر من حدوث أزمة اقتصادية وإقليمية دولية
تراجع سعر بيع الذهب في مصر ختام تعاملات اليوم الأحد
الرئيس السيسي والشيخ محمد بن زايد يبحثان هاتفياً تطورات الأمن الإقليمي وسبل مواجهة التهديدات العسكرية
تعرف على طواقم تحكيم مباراتي الأهلي وطلائع الجيش وبيراميدز والبنك
صرف مرتبات مارس 2026 قبل عيد الفطر.. اعرف الموعد الرسمي وجدول الأجور
طاقم تحكيم مباراة الأهلي وطلائع الجيش في الدوري
مجتبى خامنئي مرشـدا جديدا لإيران خلفا لوالده
عمرة هدية رمضان.. فوز متسابقتين في اليوم الـ11 من مسابقة نورانيات قرآنية على صدى البلد
وزير الداخلية يُبعد أثيوبيتين خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

خطة أمريكية لإرسال قوات خاصة إلى إيران لتأمين مخزون اليورانيوم

خطة أميركية معقدة لإرسال قوات خاصة إلى إيران لتأمين مخزون اليورانيوم
خطة أميركية معقدة لإرسال قوات خاصة إلى إيران لتأمين مخزون اليورانيوم
ملك ريان

كشفت تقارير إعلامية غربية عن مناقشات داخل دوائر صنع القرار في الولايات المتحدة حول خطة معقدة تتضمن احتمال إرسال قوات خاصة إلى داخل إيران بهدف تأمين مخزون اليورانيوم في حال حدوث انهيار مفاجئ في النظام أو فقدان السيطرة على المنشآت النووية.


 

وبحسب ما نقلته تقارير صحفية عن مصادر مطلعة، فإن هذه الخطة تُدرس كخيار طارئ ضمن سيناريوهات الأمن القومي الأميركي، وذلك لمنع وقوع المواد النووية الحساسة في أيدي جماعات مسلحة أو أطراف غير حكومية قد تستغلها لأغراض عسكرية أو إرهابية.


 

وتشير المعلومات إلى أن الخطة تتضمن عمليات دقيقة وسريعة تنفذها وحدات من القوات الخاصة الأميركية، مدعومة بقدرات استخباراتية وتقنية متطورة، بهدف الوصول إلى مواقع تخزين اليورانيوم والمنشآت النووية الإيرانية وتأمينها أو نقل المواد الخطرة منها إلى أماكن آمنة. ويُعد هذا النوع من العمليات من أكثر المهام العسكرية تعقيدًا بسبب حساسية المواقع النووية وحجم المخاطر المرتبطة بها.


 

ويرى خبراء في الشؤون الاستراتيجية أن تنفيذ مثل هذه الخطة سيكون محفوفًا بتحديات كبيرة، أبرزها اختراق الأراضي الإيرانية التي تمتلك دفاعات عسكرية قوية، إضافة إلى الانتشار الواسع للمنشآت النووية في مناطق مختلفة من البلاد، وبعضها يقع تحت الأرض أو في مواقع شديدة التحصين.


 

كما أن أي تحرك عسكري من هذا النوع قد يؤدي إلى تصعيد كبير في المنطقة، خصوصًا في ظل التوترات المتصاعدة بين واشنطن وطهران على خلفية الملف النووي الإيراني والاتهامات المتبادلة بشأن تطوير قدرات نووية عسكرية.


 

في المقابل، لم يصدر تعليق رسمي من الجانب الإيراني بشأن هذه التقارير، بينما تواصل طهران التأكيد أن برنامجها النووي مخصص للأغراض السلمية، وترفض الاتهامات الغربية بالسعي لامتلاك سلاح نووي.


 

ويأتي تداول هذه المعلومات في وقت تشهد فيه المنطقة حالة من التوتر المتزايد، مع استمرار الضغوط الدولية على إيران بشأن أنشطتها النووية، ما يعكس حجم القلق الدولي من مصير المواد النووية في حال حدوث أي تغيرات مفاجئة داخل البلاد


 

امريكا خطة امريكية عاجل عواجل دونالد ترامب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم في مصر

سعر الذهب

2400 جنيه زيادة في 24 ساعة| قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

وزير الخارجية

مصر تدعو لتفعيل التعاون العربي وتشكيل قوة عربية مشتركة لمواجهة التهديدات

أعنف نوات الشتاء قادمة خلال ساعات.. ماذا تخبئ نوة الحسوم؟

أعنف نوات الشتاء قادمة خلال ساعات.. ماذا تخبئ نوة الحسوم؟

السعودية

السعودية: مقتل شخصين وإصابة 12 آخرين في قصف إيراني مباشر على حي سكني

محامي المتهمة بقتل عروس بورسعيد.. موكلتي لديها أقوال جديدة تكشف حقيقة الواقعة سنقدمها لجهات التحقيق | تفاصيل

يغير مسار القضية.. دفاع المتهمة بقتل عروس بورسعيد يكشف عن أدلة جديدة | تفاصيل

دولار امريكي

في 7 بنوك.. أسعار الدولار تتجاوز الـ 52 جنيها الآن

منحة التموين

800 جنيه على البطاقة.. ماذا تفعل إذا لم تحصل على منحة التموين الجديدة؟

ترشيحاتنا

الدكتور عبد الفتاح خضر

أستاذ تفسير بالأزهر: أسلوب القرآن البياني يجعل اليقين متجذرا في العقل والقلب

سؤال الطفلة جنا

ما هي العبادة التي لا ترتبط بوقت معين؟.. إمام السيدة زينب يجيب

سؤال الطفل عبد الرحمن

ما هو دعاء الدخول والخروج من المسجد؟ طفل يسأل وإمام السيدة زينب يجيب

بالصور

مسلسل المتر سمير الحلقة 4 .. كريم محمود عبد العزيز يدخل عالم السرقة ورحاب الجمل تنتصر

كريم محمود عبد العزيز وشريف حسني
كريم محمود عبد العزيز وشريف حسني
كريم محمود عبد العزيز وشريف حسني

مسلسل اللون الأزرق.. جومانا مراد تجد ابنها بعد فقده

مسلسل اللون الأزرق
مسلسل اللون الأزرق
مسلسل اللون الأزرق

تحد جديد في مشوارها.. مى كساب تتألق في مسلسل نون النسوة

مى كساب
مى كساب
مى كساب

مجازاة رئيس قسم الإشغالات والمشرف بمجلس مدينة ديرب نجم للإهمال والتقصير

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

محمد سامي

كنتِ فين من أول رمضان.. رد غير متوقع من محمد سامي على ياسمين عبد العزيز بعد قائمة الأكثر مشاهدة

رسومات ومروحيات عسكرية

تكتيك غير تقليدي.. حيلة إيرانية تربك الخصوم

محمود عزب ودور الصامت

ورق السيناريو فاضي.. تفاعل واسع مع ظهور محمود عزب الصامت في مسلسل موناليزا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : رموز وإشارات هل تعرفها؟

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب : كيف خنق تأخر الصادرات اقتصاد القارة السمراء؟

ميس رضا سفيرة الإيسيسكو للسلام

ميس رضا تكتب : الشاشات وإعادة تشكيل الوعي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المطرية حدوته مصرية

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أكذوبة القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.. مسمار جحا يهدد الاستقرار

المزيد