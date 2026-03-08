قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توك شو

رسائل متعددة للرئيس السيسي خلال إفطار أكاديمية الشرطة وإشادة بدور الأمن وتحذير من خطر الجهل

عماد الدين حسين
عماد الدين حسين
رنا عبد الرحمن

أكد الكاتب الصحفي عماد الدين حسين أن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في حفل الإفطار الذي نظمته أكاديمية الشرطة حملت عدداً من الرسائل المهمة التي تعكس رؤية الدولة تجاه دور المؤسسة الأمنية وتحديات المرحلة الراهنة.

وأوضح حسين، في مداخلة مع قناة إكسترا نيوز، أن الرئيس السيسي حرص خلال كلمته على توجيه الشكر والتقدير لأسر طلاب الأكاديمية، مشيداً بالدور الذي تقوم به العائلات في تنشئة أبنائهم على قيم الانضباط والانتماء، وهو ما ينعكس على مستوى الأداء داخل المؤسسة الأمنية.

وأشار إلى أن الرئيس السيسي أثنى كذلك على جهود جهاز الشرطة خلال السنوات الماضية، لافتاً إلى أن المؤسسة الأمنية تمكنت من إعادة بناء قدراتها وتطوير أدائها عقب أحداث ثورة 30 يونيو، وهو ما ساعدها على التصدي لموجات الإرهاب التي استهدفت استقرار الدولة المصرية.

وأضاف أن الشرطة المصرية خاضت خلال تلك الفترة تحديات أمنية كبيرة، ونجحت في مواجهة التنظيمات المتطرفة التي حاولت زعزعة الأمن الداخلي، مؤكداً أن هذه الجهود جاءت في إطار تضحيات كبيرة قدمها رجال الشرطة من أجل الحفاظ على استقرار البلاد وأمن المواطنين.

وفي سياق متصل، أوضح حسين أن الرئيس السيسي شدد أيضاً على أهمية تطوير المنظومة الأمنية بشكل مستمر، بما يتواكب مع التحديات الحديثة التي تواجه الدول، مشيراً إلى أن الدولة عملت خلال السنوات الأخيرة على إنشاء منظومة متطورة من مراكز الإصلاح والتأهيل.

وبين أن هذه المراكز تمثل نقلة نوعية في فلسفة التعامل مع النزلاء، حيث لا تقتصر مهمتها على تنفيذ العقوبة فقط، بل تمتد لتشمل برامج إصلاحية وتأهيلية تهدف إلى إعادة تقويم السلوك وتقديم برامج تعليمية وتدريبية تساعد النزلاء على الاندماج مجدداً في المجتمع بعد انتهاء فترة العقوبة.

كما لفت إلى أن الرئيس السيسي تطرق خلال حديثه إلى أحد أخطر التحديات التي تواجه المجتمعات، وهو انتشار الجهل وغياب الوعي، مؤكداً أن الجهل يمكن أن يكون سبباً رئيسياً في تراجع الدول أو انهيارها إذا لم يتم التعامل معه من خلال نشر المعرفة وتعزيز الثقافة المجتمعية.

وأشار حسين إلى أن الرئيس دعا مختلف مؤسسات الدولة، سواء التعليمية أو الإعلامية أو الثقافية، إلى تكثيف جهودها في نشر الوعي بين الشباب، وتوضيح الحقائق لهم حتى يتمكنوا من فهم التحديات التي تمر بها البلاد والمنطقة.

واختتم حديثه بالتأكيد على أن الرسائل التي تضمنتها كلمة الرئيس خلال الإفطار تعكس اهتمام القيادة السياسية ببناء الإنسان المصري، إلى جانب تطوير مؤسسات الدولة، بما يضمن الحفاظ على الاستقرار ومواجهة التحديات المستقبلية بثقة وكفاءة.

عماد الدين حسين اكسترا نيوز مصر السيسي اكاديمية الشرطة

