ميلان يفوز على الإنتر في الدوري الإيطالي

فاز فريق إي سي ميلان على نظيره إنتر ميلان، بهدف نظيف في المباراة التي جمعت بينهما، في إطار الجولة 28 ببطولة الدوري الإيطالي.

وجاء هدف ميلان عن طريق بيرفيس إستوبينان في الدقيقة 35.

وجاء تشكيل إنتر ميلان كالتالي:

حراسة المرمى: سومر.

خط الدفاع: بيسيك – أكانجي – باستوني.

خط الوسط: لويس هنريكي – باريلا – زيلينسكي – مخيتاريان – ديماركو.

خط الهجوم: إسبوزيتو – بوني

وجاء تشكيل إي سي ميلان كالتالي:

حراسة المرمى: ماينان.

خط الدفاع: إستوبينان – بافلوفيتش – دي وينتر – توموري.

خط الوسط: ساليمايكيرز – فوفانا – مودريتش – رابيو.

خط الهجوم: بوليسيتش – لياو.

وبهذه النتيجة، يتصدر إنتر جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 67 نقطة، وبفارق 7 نقاط عن ميلان الوصيف برصيد 57 نقطة.