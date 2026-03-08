إنتر ميلان يسعى للتعاقد مع حارس ريال مدريد

كشفت تقارير صحفية عن رغبة نادي إنتر ميلان الإيطالي في التعاقد مع أندري لونين، حارس مرمى ريال مدريد الإسباني خلال الفترة المقبلة.

ووفقا لموقع "توتو ميركاتو" الإيطالي، فإن إنتر ميلان ما زال مهتماً بلونين منذ فترة طويلة، ولم يتراجع هذا الاهتمام رغم قلة مشاركاته مؤخراً.

ويبحث النيراتزوري حالياً في السوق عن خليفة ليان سومر، الذي يقترب عقده مع ميلان من نهايته.

وبحسب التقارير، ينظر إنتر ميلان إلى الوضع الحالي كفرصة ذهبية لضم حارس مرمى من الطراز الرفيع بسعر معقول، وسيواصل تقييم اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا خلال الأسابيع القادمة.

وقد جدد لونين عقده مؤخرًا، معربًا عن رغبته في التطور مهنيًا وشخصيًا في ريال مدريد. إلا أن الواقع على أرض الملعب كان مختلفًا تمامًا.

ولا تزال العقبة الرئيسية أمام لونين هي تألق تيبو كورتوا الذي لا يُضاهى. فعلى الرغم من التغييرات الإدارية من كارلو أنشيلوتي إلى تشابي ألونسو، والآن ألفارو أربيلوا، ظل كورتوا الحارس الأساسي بلا منازع.

يواصل البلجيكي إثبات أنه الأفضل في العالم في كل حصة تدريبية، مما يجعل فرص لونين في التشكيلة الأساسية شبه معدومة.

ويُقال إن ريال مدريد على دراية بإحباط لونين، ولن يمانع في رحيله إذا طلب ذلك.