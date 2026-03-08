قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أسرار مذهلة في قصة سليمان والنملة والهدهد.. دروس في الإيمان والقيادة يكشفها أستاذ بالأزهر
رئيس الوزراء يتابع تداعيات التصعيد العسكري بالمنطقة وتأثيراته في سلاسل الإمداد العالمية
سفيرة رومانيا بالقاهرة: دمج المرأة في الاقتصاد والسياسة يُحقق التنمية والسلام
هل يجوز إخراج زكاة الفطر عن الأبناء الكبار؟.. أمين الفتوى يجيب
وكيل ديانج يكشف الحقيقة: مفاوضات فالنسيا مستمرة واللاعب لم يحسم مستقبله بعد
عباس عراقجي: إيران هي من ستختار قائدها وليس ترامب
محافظ أسوان: تعديل مسار الحركة وإنشاء ميدان أمام مزلقان السيل القديم
وزيرالعمل: تنفيذ مبادرة "فرصة جديدة" لتشغيل الخبرات فوق سن الأربعين
القيادة المركزية الأمريكية: إيران تستخدم مناطق مكتظة بالسكان لإطلاق مسيرات وصواريخ باليستية
الترجي التونسي يعلن موعد فتح باب حجز تذاكر مباراة الأهلي بدوري أبطال أفريقيا
محافظ الغربية يعتمد تحديث المخططات الاستراتيجية لـ طنطا وسمنود والسنطة
وزير الخارجية الإيراني: نرفض دعوات وقف إطلاق النار.. والتعاون مع روسيا ليس جديدًا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تاريخ مواجهات ميلان والإنتر قبل موقعة الدوري الإيطالي الليلة

ميلان وإنتر
ميلان وإنتر
عبدالله هشام

يستضيف إيه سي ميلان جاره وغريمه التقليدي إنتر ميلان مساء اليوم الأحد على ملعب سان سيرو، في ديربي مدينة ميلانو المرتقب، ضمن منافسات الجولة الـ28 من الدوري الإيطالي.

ويدخل إنتر اللقاء متصدرًا جدول الترتيب برصيد 67 نقطة، متقدمًا بفارق 10 نقاط عن ميلان صاحب المركز الثاني برصيد 57 نقطة، ما يمنح المواجهة أهمية كبيرة في صراع المنافسة على لقب الكالتشيو هذا الموسم.

تاريخ مواجهات ميلان والإنتر 

التقى الفريقان في 229 مباراة في مختلف البطولات، حقق فريق ميلان الفوز في 75 مباراة، بينما انتصر إنتر ميلان في 85 مواجهة، وانتهت 69 مباراة بالتعادل.

وسجل لاعبو الإنتر 311 هدفًا، مقابل 296 هدفًا لصالح ميلان.

ويعتبر أندريه شيفيتشينكو هو هداف مباراة ديربي الغضب بين ميلان وإنتي برصيد 14 هدفا ويأتي خلفه جوسيبي مييزا برصيد 13 هدف سجلهم مع الفريقين

موعد مباراة ميلان ضد الإنتر

وتقام مباراة ميلان ضد الإنتر اليوم في تمام الساعة العاشرة إلا ربع بوقيت القاهرة وتذاع عبر قناة بي إن سبورت.

ويمثل اللقاء فرصة مهمة لميلان لتقليص الفارق مع المتصدر والإبقاء على آماله في المنافسة على اللقب، إذ يحتاج الروسونيري لتحقيق الفوز للحفاظ على حظوظه في سباق الصدارة.

وكان ميلان قد حسم مواجهة الدور الأول بين الفريقين بهدف دون رد على ملعب جوزيبي مياتزا، كما يتمتع بسجل جيد في مواجهات الديربي الأخيرة، حيث فاز في أربع مباريات ولم يتعرض لأي خسارة خلال آخر ست مواجهات بين الفريقين في مختلف البطولات.

وفي حال تمكن ميلان من تحقيق الفوز، فسيكون ذلك أول انتصار مزدوج له على إنتر في الدوري منذ عام 2011 خلال الفترة الأولى للمدرب ماسيميليانو أليجري مع الفريق.

في المقابل، يسعى إنتر لمواصلة نتائجه القوية في الدوري، خاصة أنه لم يتعرض لأي هزيمة في المسابقة منذ نهاية نوفمبر، حين خسر أمام ميلان بهدف دون مقابل.

ميلان إنتر ميلان الدوري الإيطالي ميلان والإنتر ديربي لغضب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم في مصر

الدولار

رسميا الآن.. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك

طقس الأسبوع

طقس الأسبوع| الأرصاد تعلن عن درجات الحرارة والظواهر المتوقعة

جدول امتحانات شهر مارس 2026

بالصور .. إعلان جدول امتحانات شهر مارس 2026 ببعض المحافظات

دواجن بيضاء

استمرار الارتفاع في أسعار الدواجن.. وهذا ثمن الكيلو الآن

الرئيس الإيراني

الرئيس الإيراني: العدو حرف كلامي ويريد زرع الفتنة مع دول الجوار

ممدوح عباس

لحل الأزمة المالية.. ممدوح عباس ينعش خزينة الزمالك بـ 170 مليون جنيه

دولار امريكي

في 7 بنوك.. أسعار الدولار تتجاوز الـ 52 جنيها الآن

ترشيحاتنا

سعر الجنيه الإسترليني

تجاوز الـ 70.. سعر الجنيه الإسترليني في مصر اليوم

سعر الذهب في مصر

سعر الذهب في مصر مستهل التعاملات المسائية اليوم

الفضة

الدولار يرفع أسعار الفضة محليًا رغم خسائرها عالميًا

بالصور

تحد جديد في مشوارها.. مى كساب تتألق في مسلسل نون النسوة

مى كساب
مى كساب
مى كساب

مجازاة رئيس قسم الإشغالات والمشرف بمجلس مدينة ديرب نجم للإهمال والتقصير

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

للوقوف على مستوى الخدمات.. محافظ الشرقية يُفاجئ مستشفى ديرب نجم المركزي

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

بعد نقلها للمستشفى.. أعراض ومخاطر مرض شيرين عبد الوهاب

بعد نقلها للمستشفى.. أعراض ومخاطر مرض شيرين عبد الوهاب
بعد نقلها للمستشفى.. أعراض ومخاطر مرض شيرين عبد الوهاب
بعد نقلها للمستشفى.. أعراض ومخاطر مرض شيرين عبد الوهاب

فيديو

محمد سامي

كنتِ فين من أول رمضان.. رد غير متوقع من محمد سامي على ياسمين عبد العزيز بعد قائمة الأكثر مشاهدة

رسومات ومروحيات عسكرية

تكتيك غير تقليدي.. حيلة إيرانية تربك الخصوم

محمود عزب ودور الصامت

ورق السيناريو فاضي.. تفاعل واسع مع ظهور محمود عزب الصامت في مسلسل موناليزا

صورة من المؤتمر الصحفي

مدير جمعية المحاربين القدماء: تقديم كافة أوجه الرعاية لأسر الشهداء ومصابى العمليات الحربية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : رموز وإشارات هل تعرفها؟

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب : كيف خنق تأخر الصادرات اقتصاد القارة السمراء؟

ميس رضا سفيرة الإيسيسكو للسلام

ميس رضا تكتب : الشاشات وإعادة تشكيل الوعي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المطرية حدوته مصرية

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أكذوبة القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.. مسمار جحا يهدد الاستقرار

المزيد