رياضة

تشكيل ميلان والإنتر المتوقع في ديربي الغضب بالدوري الإيطالي

إنتر ميلان
إنتر ميلان
عبدالله هشام

يستضيف إيه سي ميلان جاره وغريمه التقليدي إنتر ميلان مساء اليوم الأحد على ملعب سان سيرو، في ديربي مدينة ميلانو المرتقب، ضمن منافسات الجولة الـ28 من الدوري الإيطالي.

ويدخل إنتر اللقاء متصدرًا جدول الترتيب برصيد 67 نقطة، متقدمًا بفارق 10 نقاط عن ميلان صاحب المركز الثاني برصيد 57 نقطة، ما يمنح المواجهة أهمية كبيرة في صراع المنافسة على لقب الكالتشيو هذا الموسم.

موعد مباراة ميلان ضد الإنتر

وتقام مباراة ميلان ضد الإنتر اليوم في تمام الساعة العاشرة إلا ربع بوقيت القاهرة وتذاع عبر قناة بي إن سبورت.

ويمثل اللقاء فرصة مهمة لميلان لتقليص الفارق مع المتصدر والإبقاء على آماله في المنافسة على اللقب، إذ يحتاج الروسونيري لتحقيق الفوز للحفاظ على حظوظه في سباق الصدارة.

تشكيل ميلان المتوقع لمواجهة الإنتر 

حراسة المرمى: مايك ماينان.

الدفاع: فيكايو توموري - كوني دي فينتير - ستراهينيا بافلوفيتش.

الوسط: أليكسيس سالماكرز - يوسف فوفانا - لوكا مودريتش - أدريان رابيو - دافيد بارتيساجي.

الهجوم: كريستيان بوليسيتش - رافائيل لياو.

التشكيل المتوقع لإنتر أمام ميلان في الدوري الإيطالي

حراسة المرمى: يان سومر.

الدفاع: يان بيسيك - مانويل أكانجي - أليساندرو باستوني.

الوسط: لويس هنريكي - نيكولو باريلا - هاكان تشالهان أوجلو - بيوتر زيلينسكي - فيديريكو ديماركو.

الهجوم: أنجي يوان بوني - فرانشيسكو بيو إسبوزيتو.

وكان ميلان قد حسم مواجهة الدور الأول بين الفريقين بهدف دون رد على ملعب جوزيبي مياتزا، كما يتمتع بسجل جيد في مواجهات الديربي الأخيرة، حيث فاز في أربع مباريات ولم يتعرض لأي خسارة خلال آخر ست مواجهات بين الفريقين في مختلف البطولات.

وفي حال تمكن ميلان من تحقيق الفوز، فسيكون ذلك أول انتصار مزدوج له على إنتر في الدوري منذ عام 2011 خلال الفترة الأولى للمدرب ماسيميليانو أليجري مع الفريق.

في المقابل، يسعى إنتر لمواصلة نتائجه القوية في الدوري، خاصة أنه لم يتعرض لأي هزيمة في المسابقة منذ نهاية نوفمبر، حين خسر أمام ميلان بهدف دون مقابل.

ميلان إنتر ميلان الدوري الإيطالي ميلان ضد الإنتر ميلان وإنتر

