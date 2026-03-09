محافظ الإسكندرية يستقبل قنصل عام فرنسا لبحث تعزيز التعاون

استقبل المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، السيدة لينا بلان قنصل عام فرنسا بالإسكندرية، وذلك في إطار تعزيز سبل التعاون المشترك بين الجانبين.

وفي مستهل اللقاء، رحب المحافظ بقنصل عام فرنسا، مشيرًا إلى عمق العلاقات التاريخية التي تربط مدينة الإسكندرية بفرنسا، وما تحظى به المدينة من اهتمام ومحبة لدى المواطنين الفرنسيين، لافتًا إلى أن العديد من أبناء الإسكندرية يحرصون على إلحاق أبنائهم وبناتهم بمدارس الراهبات الفرنسية لما تتميز به من مستوى تعليمي وتربوي متميز يجمع بين التعليم والقيم.

من جانبها، أكدت قنصل عام فرنسا على وجود عدد من المؤسسات الفرنسية الفاعلة بمدينة الإسكندرية التي تسهم في دعم التعاون بين الجانبين، من بينها القنصلية الفرنسية، والمعهد الفرنسي، ومركز الأبحاث، مشيرة إلى أن إقليم الجنوب بفرنسا يرتبط بتعاون وثيق مع الإسكندرية خاصة في مجالات البيئة والتعاون الجامعي.

كما أعرب محافظ الإسكندرية، عن تطلعه إلى توسيع آفاق التعاون مع المستثمرين الفرنسيين في عدد من المجالات التنموية، خاصة ما يتعلق بتطوير المناطق التراثية والحيوية بالمدينة، والتعاون في تصنيع وسائل نقل إضافية، إلى جانب تطوير منظومة إدارة المخلفات وإعادة تدويرها وتحويلها إلى طاقة كهربائية.

وأبدى المحافظ كذلك رغبته في تعزيز التعاون الثقافي من خلال إقامة شراكات بين أوبرا الإسكندرية ونظيرتها في فرنسا، والعمل على إحياء مهرجان سكندريات العالم ليقام بشكل سنوي، بما يسهم في جذب مزيد من السياحة الثقافية والتجارية إلى المدينة.

وفي ختام اللقاء، أعرب الجانبان عن سعادتهما باستمرار التعاون المشترك، مؤكدين حرصهما على تعزيز العلاقات وتبادل الخبرات في مختلف المجالات.