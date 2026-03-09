قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترامب ينتقد تعيين مجتبى خامنئي مرشدا لإيران: لست سعيدا
بعد انخفاض الكتكوت 10 جنيهات.. مفاجأة فى أسعار الدواجن اليوم الإثنين
دعاء الصباح 19 رمضان مكتوب.. كلمات تفتح لك أبواب الرحمة
متوسط أسعار العملات الأجنبية في مصر اليوم الإثنين
تبدأ من 68 ألف ريال.. أسعار ومواصفات شانجان CS35 بلس في السعودية
200 مليون استرليني.. تحقيق يكشف ممتلكات المرشد الإيراني الجديد في لندن
البحرين: إصابة 32 مدنيا جراء هجمات إيرانية على سترة بينهم أطفال ورضيع
بصواريخ خرمشهر وفتاح وخيبر.. الحرس الثوري الإيراني يشن الهجوم الـ30 ضد إسرائيل
إيقاف لاعب الزمالك مباراتين.. عقوبات قاسية لرابطة الأندية ضد مشاغبي الدوري
مفتي الجمهورية: لا تنشغلوا بموعد ليلة القدر.. واغتنموا العشر الأواخر بالطاعة
مجمع كهنة حلوان يلتف حول راعيه الأنبا ميخائيل في عيد تجليسه الثاني
متى تبدأ ليلة القدر؟.. الإفتاء تحدد 4 علامات تدل على موعدها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

كاتب صحفي: الموقف المصري يدعو جميع الأطراف إلى ضبط النفس ووقف الحرب

عماد الدين حسين
عماد الدين حسين

قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين رئيس تحرير جريدة الشروق، إنّ الموقف المصري منذ اندلاع الأزمة وبدء العدوان الإسرائيلي الأمريكي على إيران كان واضحاً ومحدداً، حيث يقوم على رفض التصعيد في المنطقة.

وأضاف في مداخلة مع الإعلامية داليا نجاتي، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ مصر بذلت جهوداً كبيرة حتى قبل وقوع الهجوم، في محاولة لمنع اندلاع المواجهة ومنع انزلاق المنطقة إلى مزيد من التوتر.

وتابع، أن مصر، وفي الوقت نفسه، أدانت بوضوح الهجمات التي شنتها إيران على دول الخليج، مشيراً إلى أن هذا الموقف تكرر في التصريحات الرسمية المصرية، بما في ذلك تصريحات وزير الخارجية، وكذلك في تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اتصاله مع الرئيس الفرنسي، مؤكدًا، أن هذا الموقف يعكس سياسة مصر القائمة على التوازن ورفض التصعيد بكل أشكاله.

وأوضح رئيس تحرير جريدة الشروق أن الموقف المصري يدعو جميع الأطراف إلى ضبط النفس ووقف الحرب والعودة إلى طاولة المفاوضات، مع الاستنكار الواضح للهجمات الإيرانية التي استهدفت عددًا من الدول العربية، والتي يبلغ عددها نحو 8 دول، تشمل دول مجلس التعاون الخليجي الست إضافة إلى العراق والأردن.

وأشار حسين إلى أن المشهد الإقليمي يتسم بدرجة كبيرة من التعقيد، موضحاً أنه لا يمكن فصل أي طرف عن الآخر عند قراءة الأزمة.

ولفت إلى أن اعتذار الرئيس الإيراني لدول الخليج جاء في ظل تصريحات من جهات إيرانية أخرى أفادت بعدم التزامها بهذا التوجه، مؤكدة استمرار الهجمات، كما أن الاعتذار نفسه تضمن إشارة إلى الرد على أي هجمات قد تنطلق من قواعد أمريكية في دول الخليج.
 

عماد الدين حسين الحرب اسرائيل ايران

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السعودية

السعودية: مقتل شخصين وإصابة 12 آخرين في قصف إيراني مباشر على حي سكني

أعنف نوات الشتاء قادمة خلال ساعات.. ماذا تخبئ نوة الحسوم؟

أعنف نوات الشتاء قادمة خلال ساعات.. ماذا تخبئ نوة الحسوم؟

منحة التموين

800 جنيه على البطاقة.. ماذا تفعل إذا لم تحصل على منحة التموين الجديدة؟

الكويت فهد المجمد

بسبب صاروخ إيراني.. وفاة اللاعب فهد عبد العزيز نجم الكرة الكويتية

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 8 مارس 2026 في البنوك

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 8 مارس 2026 في البنوك

موعد إجازة عيد الفطر 2026 في مصر وعدد أيام العطلة المتوقعة

موعد إجازة عيد الفطر 2026 في مصر وعدد أيام العطلة المتوقعة

الطماطم

قفص الطماطم يرتفع إلى 500 جنيه.. والفلاحين تكشف موعد الانخفاض

حالة الطقس غدا.. الأرصاد تتوقع أجواء باردة وشبورة ورياح في هذه المناطق

حالة الطقس غدا.. الأرصاد تتوقع أجواء باردة وشبورة ورياح في هذه المناطق

ترشيحاتنا

فوائد النياسيناميد

يعالج الحبوب والتجاعيد .. اكتشف طريقة استخدام النياسيناميد

فول

هنتسحر ايه النهاردة .. فول بالعصفر وطعمية بالجبنة الكريمي

أرز بالبشاميل

مغذية ولذيذة .. طريقة عمل أرز بالبشاميل

بالصور

مسلسل المتر سمير الحلقة 4 .. كريم محمود عبد العزيز يدخل عالم السرقة ورحاب الجمل تنتصر

كريم محمود عبد العزيز وشريف حسني
كريم محمود عبد العزيز وشريف حسني
كريم محمود عبد العزيز وشريف حسني

مسلسل اللون الأزرق.. جومانا مراد تجد ابنها بعد فقده

مسلسل اللون الأزرق
مسلسل اللون الأزرق
مسلسل اللون الأزرق

فيديو

زلزال قادم لتركيا

قوته 7 ريختر.. دراسة تحذر من زلزال محتمل يهدد تركيا في الفترة المقبلة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : رموز وإشارات هل تعرفها؟

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب : كيف خنق تأخر الصادرات اقتصاد القارة السمراء؟

ميس رضا سفيرة الإيسيسكو للسلام

ميس رضا تكتب : الشاشات وإعادة تشكيل الوعي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المطرية حدوته مصرية

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أكذوبة القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.. مسمار جحا يهدد الاستقرار

المزيد