كهربا قبل لقاء إنبي والزمالك: أنا عند وعدي سنكون ضمن الـ 7 الكبار
أمريكا تأمر الدبلوماسيين غير الأساسيين بمغادرة السعودية
تصاعد التوترات بالشرق الأوسط يدفع الدولار للارتفاع.. تحذيرات من موجة غلاء وتأثيرات على الذهب والعقارات
مشهد إنساني.. ساديو ماني وزوجته ينظفان ساحة المسجد النبوي
لبنان: لا سلام وفق شروط إسرائيلية.. وفتح الباب للمفاوضات برعاية دولية
لأول مرة منذ حرب 2006.. حزب الله يسقط مروحية إسرائيلية في شرق بعلبك
رئيس إنبي: هدفي هذا الموسم تصدر مجموعة الهبوط
اشتباكات عنيفة شرق لبنان عقب إنزال إسرائيلي بالمروحيات
لعنة الميراث.. الداخلية تكشف تفاصيل مشاجرة 3 سيدات مع مزارع وشقيقه في البحيرة
التلفزيون الإيراني: إطلاق أول موجة صاروخية ضد الأراضي المحتلة في عهد مجتبى خامنئي
نجوم دولة التلاوة يواصلون إحياء الليلة التاسعة عشرة بتلاوات ندية.. صور
أيمن الشريعي: أندية الشركات عنصر أساسي في توازن سوق الانتقالات
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
التلفزيون الإيراني: إطلاق أول موجة صاروخية ضد الأراضي المحتلة في عهد مجتبى خامنئي

أرشيفية
أرشيفية
أعلن التلفزيون الإيراني، فجر اليوم الإثنين، أن إيران أطلقت أول موجة صاروخية باتجاه إسرائيل، في أول هجوم من نوعه منذ تولي المرشد الجديد “مجتبى خامنئي” قيادة إيران.

وأعلن مجلس خبراء القيادة في إيران، يوم الأحد، بأغلبية ساحقة من الأصوات، اختيار السيد خامنئي قائدا ثالثا لإيران، خلفيا لوالده علي خامنئي.

وفي بيان صادر عنه، قال المجلس- المؤلف من 88 عضوا- في بيان: "تمّ في الجلسة الاستثنائية التي عقدت، الأحد، وبناءً على التصويت الحاسم لممثلي مجلس خبراء القيادة المحترمين، تعيين مجتبى خامنئي... القائد الثالث" للجمهورية الإيرانية منذ إنشائها عام 1979.

وكان عضو في مجلس خبراء القيادة، قال في فيديو نشرته وسائل إعلام رسمية: "سيظل اسم خامنئي.. تم الإدلاء بالأصوات وسيعلن الأمر قريبا"، دون أن يقدم تفاصيل.

ويعتبر المرشد الأعلى هو رأس هرم السلطة في إيران وصاحب الكلمة الفصل في السياسات العليا.

وعرفت إيران مرشدين اثنين فقط منذ إقامتها عام 1979، هما “الخميني” و"خامنئي" الذي خلفه في 1989.

وهدّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأحد، بأن أي مرشد جديد تختاره إيران من دون موافقته؛ لن “يبقى طويلا”.
وجاء هذا التصريح؛ بعد ساعات من كشف طهران عن اختيار خليفة لـ علي خامنئي الذي قتل في اليوم الأول من الهجوم الأمريكي الإسرائيلي على إيران.

التلفزيون الإيراني إيران إسرائيل أول موجة صاروخية باتجاه إسرائيل مجتبى خامنئي

كريم محمود عبد العزيز وشريف حسني
مسلسل اللون الأزرق
زلزال قادم لتركيا

قوته 7 ريختر.. دراسة تحذر من زلزال محتمل يهدد تركيا في الفترة المقبلة

