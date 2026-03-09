التلفزيون الإيراني: إطلاق أول موجة صاروخية ضد الأراضي المحتلة في عهد مجتبى خامنئي

أعلن التلفزيون الإيراني، فجر اليوم الإثنين، أن إيران أطلقت أول موجة صاروخية باتجاه إسرائيل، في أول هجوم من نوعه منذ تولي المرشد الجديد “مجتبى خامنئي” قيادة إيران.

وأعلن مجلس خبراء القيادة في إيران، يوم الأحد، بأغلبية ساحقة من الأصوات، اختيار السيد خامنئي قائدا ثالثا لإيران، خلفيا لوالده علي خامنئي.

وفي بيان صادر عنه، قال المجلس- المؤلف من 88 عضوا- في بيان: "تمّ في الجلسة الاستثنائية التي عقدت، الأحد، وبناءً على التصويت الحاسم لممثلي مجلس خبراء القيادة المحترمين، تعيين مجتبى خامنئي... القائد الثالث" للجمهورية الإيرانية منذ إنشائها عام 1979.

وكان عضو في مجلس خبراء القيادة، قال في فيديو نشرته وسائل إعلام رسمية: "سيظل اسم خامنئي.. تم الإدلاء بالأصوات وسيعلن الأمر قريبا"، دون أن يقدم تفاصيل.

ويعتبر المرشد الأعلى هو رأس هرم السلطة في إيران وصاحب الكلمة الفصل في السياسات العليا.

وعرفت إيران مرشدين اثنين فقط منذ إقامتها عام 1979، هما “الخميني” و"خامنئي" الذي خلفه في 1989.

وهدّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأحد، بأن أي مرشد جديد تختاره إيران من دون موافقته؛ لن “يبقى طويلا”.

وجاء هذا التصريح؛ بعد ساعات من كشف طهران عن اختيار خليفة لـ علي خامنئي الذي قتل في اليوم الأول من الهجوم الأمريكي الإسرائيلي على إيران.