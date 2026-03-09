عميد تجارة عين شمس: استقرار مصر بفضل حكمة قيادتها هو الحصن الذي يجمعنا

نظمت كلية التجارة بجامعة عين شمس حفل إفطار جماعي ضخم جمع قيادات الكلية وأعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب على مائدة واحدة، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، والأستاذ الدكتور رامي ماهر نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وبحضور الدكتور فريد محرم الجارحي عميد كلية التجارة.

وشهدت الفعالية مشاركة واسعة من طلاب الكلية والعاملين بها، حيث حرص عميد الكلية على التواجد بين أبنائه الطلاب ومشاركتهم الإفطار، في مشهد جسّد روح العائلة الواحدة داخل صرح كلية التجارة، وأكد عمق العلاقات الإنسانية التي تربط بين جميع أفراد المنظومة التعليمية.

وأكد الدكتور فريد محرم الجارحي أن تجمع أسرة الكلية على مائدة إفطار واحدة يعكس وحدة الصف والتلاحم بين جميع منتسبي الكلية، مشيراً إلى أن كلية التجارة تمثل بيتاً كبيراً يجمع أبناءه على المحبة والتعاون والعمل المشترك.

كما أشاد عميد الكلية بما تنعم به مصر من أمن واستقرار بفضل القيادة الحكيمة، مؤكداً أن هذا الاستقرار يمثل الأساس الذي يتيح للمؤسسات التعليمية القيام بدورها في بناء الإنسان وتنمية المجتمع.

ووجّه رسالة إلى الطلاب شدد خلالها على أن الكلية ليست فقط مكاناً للدراسة الأكاديمية، بل هي بيئة متكاملة لبناء شخصية الطالب وتنمية مهاراته، مؤكداً أهمية المشاركة في الأنشطة الطلابية لما لها من دور كبير في إعداد الشباب لسوق العمل وبناء مستقبل مهني ناجح.

وشهد الحفل حضور عدد من قيادات الكلية، من بينهم الأستاذة الدكتورة جيهان رجب مستشار عميد الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والأستاذة الدكتورة إيمان عبد السلام المنسق الأكاديمي لشعبة الدراسة باللغة الفرنسية، والدكتور هشام عبد العزيز المنسق الأكاديمي للبرامج البينية، والدكتورة نورهان تهامي المنسق الأكاديمي للطلاب الوافدين، والدكتور أسامة سامي نائب منسق البرامج البينية، والدكتورة نجلاء فتحي أمين عام الكلية، إلى جانب عدد من أعضاء هيئة التدريس ومديري الإدارات.

وتضمنت الفعالية عدداً من الفقرات الفنية والتراثية التي نظمتها إدارة رعاية الشباب بالتعاون مع اتحاد طلاب الكلية، حيث شهد الحفل عروض التنورة التراثية وفقرة كورال الكلية، إضافة إلى فقرات فنية وترفيهية أضفت أجواء من البهجة والمرح بين الحضور.

وفي ختام الحفل، وجّه عميد الكلية الشكر للقائمين على تنظيم الفعالية، وعلى رأسهم الدكتور سامح عوض الله منسق الأنشطة الطلابية بالجامعة، والأستاذ هاني الغول مدير إدارة رعاية الشباب بالكلية، كما أشاد بجهود اتحاد طلاب الكلية برئاسة الطالب رشاد عصام والطالبة هداية عمر نائب رئيس الاتحاد، لما بذلوه من جهود في تنظيم هذا الحدث وخروجه بصورة مميزة تعكس روح الانتماء والولاء للمؤسسة.