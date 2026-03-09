زيلينسكي: خبراء أوكرانيون في مكافحة المسيرات يتجهون إلى الشرق الأوسط بطلب أمريكي

كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" أن أوكرانيا تستعد لإرسال فريق من خبرائها المتخصصين في مكافحة الطائرات المسيرة إلى الشرق الأوسط، للمساعدة في حماية قواعد عسكرية أمريكية، بينها قواعد في الأردن، وذلك بناءً على طلب من واشنطن.

ونقلت الصحيفة عن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قوله إن المجموعة الأولى من الخبراء الأوكرانيين ستصل إلى المنطقة الأسبوع المقبل، في إطار تعاون أمني مع الولايات المتحدة لمواجهة تهديدات الطائرات المسيّرة.

وأوضح زيلينسكي أن الخبراء سيقومون فور وصولهم بجولات ميدانية لتقييم الوضع الأمني وتقديم الدعم الفني، قائلاً: "أعتقد أن الخبراء عندما يصلون إلى الموقع الأسبوع المقبل سيجرون تقييماً شاملاً ويساعدون في تعزيز الدفاعات ضد الطائرات المسيّرة".