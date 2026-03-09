قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أمريكا تزعم عدم استهدافها لآبار النفط الإيرانية

مضيق هرمز
مضيق هرمز
محمد على

قال وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت يوم الأحد: إن الولايات المتحدة ستتجنب إلحاق الضرر بالبنية التحتية للطاقة الإيرانية في حربها مع إسرائيل ضد الجمهورية الإيرانية .

مع ارتفاع أسعار النفط بشكل كبير، قال لشبكة CNN إن الاضطرابات التي ستلحق بصناعة البترول والغاز ستكون قصيرة الأجل - "في أسوأ الأحوال، ستكون بضعة أسابيع.  ليس شهورًا".

شنت إسرائيل هجمات على منشآت تخزين النفط يوم السبت في طهران ومحيطها، مما أدى إلى اندلاع حرائق هائلة في أول هجمات من نوعها يتم الإبلاغ عنها منذ بدء الحرب في. وبدا أن رايت يقلل من شأن هذه الهجمات.

قال رايت: "هذه غارات إسرائيلية، وهذه مستودعات وقود محلية لتعبئة خزانات الغاز".

وأضاف: "تستهدف الولايات المتحدة البنية التحتية للطاقة الصفرية. ولا توجد خطط لاستهداف صناعة النفط الإيرانية، أو صناعة الغاز الطبيعي، أو أي شيء يتعلق بصناعة الطاقة لديهم".

أدت الحرب إلى إغلاق مضيق هرمز بشكل شبه كامل، والذي يمر عبره عادةً ما يقرب من 20 بالمائة من النفط الخام في العالم وحوالي 20 بالمائة من الغاز الطبيعي المسال.

أثار هذا الاضطراب اضطراباً في أسواق الطاقة، ما أدى إلى ارتفاع أسعار النفط بشكل حاد. فقد ارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط، وهو المعيار الأمريكي للنفط، بنسبة 12% يوم الجمعة فقط، وبنسبة 36% خلال أسبوع.

قال رايت لشبكة سي بي إس: "لا ينبغي أن ترتفع الأسعار أكثر مما هي عليه هنا لأن العالم لديه إمدادات وفيرة من النفط. لا يوجد نقص في الطاقة".

