مبعوث الصين إلى الشرق الأوسط يدعو لخفض التصعيد في محادثاته بالسعودية

قالت بكين اليوم الاثنين إن مبعوث الصين إلى الشرق الأوسط حث على خفض التصعيد في المنطقة التي تعاني من الصراعات ودعا إلى إدانة الهجمات على المدنيين خلال محادثات مع وزير خارجية المملكة العربية السعودية.

هددت الحرب، التي اندلعت بسبب الضربات الأمريكية والإسرائيلية على إيران، أمن الطاقة والتجارة العالميين، فضلاً عن إمدادات النفط الصينية.

تعد بكين شريكا وثيقا لطهران وأدانت اغتيال علي خامنئي، لكنها انتقدت أيضاً الضربات الإيرانية ضد العديد من دول الخليج، بما في ذلك المملكة العربية السعودية، منذ اندلاع الصراع.

أعربت بكين عن "قلقها البالغ" إزاء الوضع الحالي في المنطقة، حسبما صرح المبعوث الخاص تشاي جون لوزير الخارجية فيصل بن فرحان خلال محادثات يوم الأحد، وفقاً لبيان صادر عن وزارة الخارجية الصينية.

وقال: "تحث الصين جميع الأطراف على وقف العمليات العسكرية فوراً، ومنع المزيد من تصعيد التوترات، وتجنب إلحاق المزيد من الضرر بشعوب دول المنطقة".

تابع"إن سيادة دول الخليج وأمنها وسلامة أراضيها مصونة، ويجب إدانة أي هجمات على المدنيين الأبرياء والأهداف غير العسكرية".

وفي اجتماع منفصل مع جاسم محمد البديوي، رئيس مجلس التعاون الخليجي، دعا تشاي إلى "العودة إلى مسار المفاوضات في أسرع وقت ممكن".

وقال إن الصين "ستلعب دوراً بناءً ... لتعزيز السلام بنشاط ووقف القتال".

قال وزير الخارجية الصيني وانج يي يوم الأحد إن الحرب "ما كان ينبغي أن تحدث أبداً" ودعا إلى إنهاء القتال.

