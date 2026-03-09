مصرع وفقدان 9 أشخاص جراء انهيار مكب نفايات في إندونيسيا

أعلنت سلطات الإنقاذ في إندونيسيا اليوم / الاثنين / مصرع أربعة أشخاص على الأقل وفقدان خمسة آخرين جراء انهيار مكب نفايات بأطراف العاصمة جاكرتا عقب ساعات من هطول الأمطار الغزيرة على المنطقة، مما أسفر عن دفن عدة شاحنات وأكشاك لبيع الطعام.

ونقلت شبكة "تشانيل نيوز آشيا" عن الهيئة الوطنية للبحث والإنقاذ قولها "إن عمليات البحث والإنقاذ مستمرة بمشاركة أكثر من 300 من أفرادها يستعينون بالمعدات الثقيلة والكلاب المدربة".

وحذرت السلطات من وقوع انهيار إضافي بموقع الحادث ما يخاطر بوقوع المزيد من الضحايا بين أفراد فرق البحث والإنقاذ.

ويعد مكب "بانتارجيبانج" من بين أكبر مكبات النفايات المفتوحة في العالم، إذ تمتد مساحته على أكثر من 110 هكتار ويضم أكثر من 55 مليون طن من القمامة، وكانت إندونيسيا قد فرضت حظرا على مكبات النفايات المفتوحة منذ عام 2008.