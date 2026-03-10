قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الحزن يخيم على سيد عبد الحفيظ بعد خسارة الأهلي أمام طلائع الجيش
ترتيب هدافي الدوري المصري.. بعد فوز بيراميدز وخسارة الأهلي
موعد أذان الفجر يوم الثلاثاء 19 رمضان في مصر.. احذر التوقيت إتغير
بعد هزيمة الأهلي وتفوق بيراميدز.. اعرف جدول ترتيب الدوري المصري
وسائل إعلام عربية ودولية تبرز تحذيرات الرئيس السيسي من تداعيات الحرب على المنطقة والعالم
اشتعال صراع الصدارة.. ترتيب الدوري المصري بعد خسارة الأهلي وفوز بيراميدز
صرف منحة التموين في هذا الموعد
مصدر فخر.. اتحاد العمال: شهداء الوطن قدموا حياتهم دفاعا عن مصر
بوتين وترامب يبحثان هاتفيا الوضع في إيران والتسوية الأوكرانية
مش مهم.. أحمد دويدار يعلق على هزيمة الأهلي من الجيش
كبار القراء ونجوم دولة التلاوة يواصلون إحياء ليلة العشرين من رمضان بتلاوات ندية
برلماني: رسائل الرئيس في يوم الشهيد تؤكد أن قوة مصر في وعي شعبها وصلابة مؤسساتها
مرأة ومنوعات

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الثلاثاء 10 مارس 2026 صحيا وعاطفيا ومهنيا

حظك اليوم وتوقعات الأبراج من أبرز ما يبحث عنه الأشخاص في بداية كل يوم جديد، للبحث عن أسرار علم الفلك وكيفية التصرف في بعض المواقف المهنية أو الشخصية.

وفي خلال هذا التقرير نستعرض حظك اليوم وتوقعات الأبراج الثلاثاء 10 مارس 2026 على الصعيد المالي والصحي والعاطفي.

برج الحمل وحظك اليوم الثلاثاء 10 مارس 2026

قد تكون رحلة التسوق إلى المركز التجاري ممتعة، ستخلق الزيارات غير المتوقعة من الأقارب المقربين جوًا دافئًا ومبهجًا في المنزل. قد تثبت نصائح العمل من الأصدقاء أنها قيّمة على المدى الطويل. قد يتلقى الباحثون عن عمل عرضًا من شركة جيدة، وقد يرى العاملون في القطاع الخاص فرصًا للترقية. 
 

برج الثور وحظك اليوم الثلاثاء 10 مارس 2026

سيجلب الأطفال الفخر، مما يعزز مكانتك بين الجيران سيضيف الضيوف في المنزل دفئًا، وستحلي المفاجآت الرومانسية العلاقات، اعتني بصحة كبار السن من أفراد الأسرة. 
 

برج الجوزاء وحظك اليوم الثلاثاء 10 مارس 2026

إنه وقت مناسب لبدء مشروع تجاري جديد. قد يتمتع أصحاب المتاجر بأرباح أعلى من المعتاد، وقد يتلقى الموسيقيون عروضًا من صناعة السينما. قد تكون الرغبة الشديدة في تناول الحلويات متكررة. 
 

برج السرطان وحظك اليوم الثلاثاء 10 مارس 2026

إذا كنت تفكر في مشروع تجاري جديد، فإن توجيهات الوالدين يمكن أن تؤدي إلى النجاح. سيجد الطلاب تقدمًا في دراستهم، وستكون نصائح الأشقاء الأكبر سنًا مفيدة. سيقدر الشركاء مشاعر بعضهم البعض، مما يعزز الروابط.  
 

برج الأسد وحظك اليوم الثلاثاء 10 مارس 2026 

 قد يتم استرداد الديون المتأخرة. ينبغي على الطلاب الاجتهاد في دراستهم، وستكون المقابلات ناجحة إذا تم التعامل معها بتركيز. ستكون اللحظات الرومانسية مليئة بالمودة، وسيُسهّل دعم العائلة المهام اليومية.
 

برج العذراء وحظك اليوم الثلاثاء 10 مارس 2026 

تأتي الأفكار الجديدة والمبادرات الجديدة بشكل طبيعي الصدق يكسب التقدير من العائلة والشركاء.
 

برج الميزان وحظك اليوم الثلاثاء 10 مارس 2026 

ستعزز ثقتك بنفسك واعتزازك بقدرتك على تحقيق أهدافك بأقل جهد تجنب المشتتات غير الضرورية التي قد تعيق إنجاز المهام المهمة. على الطلاب التركيز على الاستعداد للامتحانات، بينما تحتاج الشركات إلى إبقاء أهدافها نصب أعينها عند تنفيذ الطلبات.
 

برج العقرب وحظك اليوم الثلاثاء 10 مارس 2026

قد يتلقى أصحاب المتاجر طلبات كبيرة عبر الإنترنت، مما يجعل تعزيز العلاقات أمرًا بالغ الأهمية، قد تحصل شركتك على مشاريع حكومية هامة، مما يُخفف من المخاوف المالية. من المحتمل حدوث خلافات بسيطة في الحياة الزوجية.
 

برج القوس وحظك اليوم الثلاثاء 10 مارس 2026 

تجنب مشاركة خططك الشخصية مع الغرباء أو الدخول في نزاعات. من المرجح أن يُحل أي خلاف مع شريك حياتك قد تشهد متاجر الملابس أرباحًا تفوق التوقعات.
 

برج الجدي وحظك اليوم الثلاثاء 10 مارس 2026 

 السعادة والنجاح في الأفق. ستختبر المسؤوليات الجديدة المهارات، لكن الإجراءات المدروسة جيدًا في العمل أو التجارة ستعزز الثقة.
 

برج الدلو وحظك اليوم الثلاثاء 10 مارس 2026 

 ستشهد أعمالك تغييرات إيجابية، وسيزداد دخلك. على الطلاب المُستعدين للامتحانات التنافسية أن يُحضّروا جيدًا، قد تتمكن من التحدث مع شريك حياتك عبر الهاتف بعد انقطاع طويل، ستبذل قصارى جهدك للوفاء بمسؤولياتك تجاه والديك. 
 

برج الحوت وحظك اليوم الثلاثاء 10 مارس 2026 

 ستضع خططًا جديدة لتوسيع أعمالك، مما سيرفع نجاحك إلى آفاق أوسع. قد تلتقي بصديق من أيام الطفولة وتستعيد ذكريات الماضي. ستشعر برغبة في الترفيه والاستمتاع. قد يشعر من يعانون من التهاب المفاصل بالراحة. سيسود السلام والسعادة في الأسرة. 

رسميًا.. أسعار البنزين الآن في مصر

الحكومة تعلن زيادة الحد الأدنى للأجور رسميًا.. تعرف على موعد التنفيذ

1000 جنيه زيادة اليوم| قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

منحة التموين الجديدة

صرف 800 جنيه على البطاقة.. آخر موعد للحصول على منحة التموين الجديدة

وزير التربية والتعليم

مصرع تلميذ في 4 ابتدائي بعد سقوطه من "شباك فصله" بمدرسة خاصة بالجيزة

زيادة الحد الادني للاجور - زيادة المرتبات

زيادة المرتبات قريبا.. الحكومة تعلن عن حزمة اجتماعية جديدة لمساندة المواطنين خلال أيام

الحد الأدنى للمعاشات

رفع الحد الأدنى للمعاشات إلى 7000 جنيه.. مشروع قانون جديد بالنواب

مصر - علم

مصر تؤكد ضرورة الالتزام بقواعد القانون الدولي أمام التصعيد بالمنطقة

محمد عادل إمام وإيمي سالم

مسلسل الكينج الحلقة 20 .. زواج محمد عادل إمام للمرة الثالثة وصدمة جديدة لحنان مطاوع

طريقة عمل الأرز بالخلطة في رمضان بطعم مميز

على طريقة المطاعم.. طريقة عمل الأرز بالخلطة في رمضان بطعم مميز

أسباب الصداع قبل الإفطار وكيف تتجنبه

قبل أذان المغرب بساعات.. لماذا يضرب الصداع الصائمين؟ أطباء يكشفون الأسباب وطرق الوقاية

سعر إم جي 5 ‏موديل 2020‏ المستعملة

لا تنسيه في سحور طفلك.. طعام بسيط يمنحه طاقة ويمنع الجوع والعطش في الصيام

عند العطارين.. عشبة تقوي المناعة وتقلل تكرار نزلات البرد والإنفلونزا

سعر ومواصفات 5 سيارات أوروبية موديل 2026 في مصر

عادل إمام

مفاجأة.. مذكرات الزعيم عادل إمام في مشروع تلفزيوني جديد

ساديو ماني وزوجته

بينظفوا السجاد.. ساديو ماني وزوجته يتطوعان لخدمة المسجد النبوي

الرئيس عبد الفتاح السيسي

عايز أبقى ضابط علشان أجيب حق بابا.. لقطات مؤثرة لحظة تكريم الرئيس السيسي لأسر الشهداء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: تعالى معي إلى جبل المقطم

د. أحمد رمضان صوفي

د. أحمد رمضان صوفي يكتب: المرأة وصناعة الإنسان الركيزة الأولى لبناء الوطن وحارسة الأمن القومي

د. خالد رحومة

د. خالد رحومة يكتب: على خط النار.. كيف تصنع مصر من الأزمة "جمهورية الإنتاج" وتعيد رسم خارطة المستقبل؟

