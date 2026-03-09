قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

مخاوف اضطراب إمدادات الطاقة تدفع دولاً للتفكير في العودة إلى الفحم

الفحم
الفحم
أ ش أ

 سجلت أسعار الفحم قفزة إلى أعلى مستوياتها منذ نوفمبر 2024، مع استمرار الضربات العسكرية في الشرق الأوسط، ما دفع الدول حول العالم إلى التفكير في التحول بعيداً عن النفط والغاز العالقين في المنطقة .

وارتفعت العقود الآجلة لفحم نيوكاسل – وهو المعيار الآسيوي لأسعار الفحم – بنسبة وصلت إلى 9.3% لتبلغ نحو 150 دولاراً للطن يوم الاثنين.

وجاء ذلك بالتزامن مع ارتفاع أسعار النفط الخام إلى ما يقارب 120 دولاراً للبرميل بعد أن خفض منتجو الخليج الإنتاج.

وأوقفت قطر تشغيل أكبر منشأة لتصدير الغاز الطبيعي المسال في العالم جراء الحرب الإيرانية ، والتي تمثل نحو 20% من الإمدادات العالمية.

ودفع ذلك المشترين إلى البحث عن بدائل، إذ تدرس بعض الدول المستوردة زيادة الاعتماد على محطات توليد الكهرباء بالفحم إذا طال أمد توقف الإمدادات .

وفي الوقت نفسه، ارتفعت أسعار الغاز أيضاً، حيث قفزت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا بنسبة تصل إلى 30% يوم الاثنين، بينما تضاعفت الأسعار الفورية في آسيا خلال الأسبوع الماضي ولا تزال عند مستويات مرتفعة.

