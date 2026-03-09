قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الكاف يعلن عن زيادة مكافآت بطولة دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية
واشنطن تضرب بقوة.. إدراج الإخوان المسلمين في السودان على قائمة الإرهاب العالمية
نهاية حقبة صلاح في ليفربول.. من سيكون الخاسر الأكبر؟
عايز أبقى ضابط علشان أجيب حق بابا.. لقطات مؤثرة لحظة تكريم الرئيس السيسي لأسر الشهداء
خلف الحبتور لـ امريكا: لا نحتاج لحمايتكم.. كل ما نريده بقاء أذاكم بعيدًا عنا
أزمة مستحقات تشعل الغضب داخل مودرن سبورت
موقف مصري حاسم ضد انتهاكات الاحتلال.. وخبير: ممارسات الاحتلال في الأراضي الفلسطينية انتهاك صارخ للقانون الدولي
قفزة كبيرة في سعر النفط اليوم الإثنين
بداية واعدة.. خالد الغندور يشيد بـ حمزة عبد الكريم بعد مشاركته الأولى مع برشلونة أتلتيك
ترتيب الدوري الممتاز قبل مباراة الأهلي وطلائع الجيش
نجل أحد المصابين أمام الرئيس: أنا عايز أبقى ضابط علشان أجيب حق بابا
الرئيس السيسي يكرم عددا من أسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية
أخبار العالم

بورصة عمان تنهي تعاملات اليوم على انخفاض بنسبة 0.24%

بورصة عمان
بورصة عمان
أ ش أ

 أنهت بورصة عمان تعاملات جلسة، اليوم  على انخفاض مؤشرها العام بنسبة 0.24%، ليصل إلى مستوى 3619نقطة.

وبلغت قيمة السيولة المتداولة بنهاية الجلسة قرابة 4.8 مليون دينار أردني (ما يعادل 3.4 مليون دولار)، توزعت على 1.4 مليون سهم تم تبادلها عبر تنفيذ 1719 إجمالية.

وعلى مستوى القطاعات، تراجع قطاع الخدمات بنسبة 0.37%، والقطاع المالي بنسبة 0.30%، في حين سجل قطاع الصناعة ارتفاعًا بنسبة 0.17%.

وعند مقارنة أسعار إغلاق الشركات المتداولة وعددها 86 شركة بإغلاقاتها السابقة، تبين أن 22 شركة شهدت ارتفاعًا في أسعار أسهمها، بينما سجلت 31 شركة انخفاضًا.

بورصة عمان تعاملات انخفاض مؤشرها

