بورصة عمان تنهي تعاملات اليوم على انخفاض بنسبة 0.24%

أ ش أ

أنهت بورصة عمان تعاملات جلسة، اليوم على انخفاض مؤشرها العام بنسبة 0.24%، ليصل إلى مستوى 3619نقطة.

وبلغت قيمة السيولة المتداولة بنهاية الجلسة قرابة 4.8 مليون دينار أردني (ما يعادل 3.4 مليون دولار)، توزعت على 1.4 مليون سهم تم تبادلها عبر تنفيذ 1719 إجمالية.

وعلى مستوى القطاعات، تراجع قطاع الخدمات بنسبة 0.37%، والقطاع المالي بنسبة 0.30%، في حين سجل قطاع الصناعة ارتفاعًا بنسبة 0.17%.

وعند مقارنة أسعار إغلاق الشركات المتداولة وعددها 86 شركة بإغلاقاتها السابقة، تبين أن 22 شركة شهدت ارتفاعًا في أسعار أسهمها، بينما سجلت 31 شركة انخفاضًا.