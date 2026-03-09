قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تحذير مصري من التصعيد الإسرائيلي.. وخبير: تل أبيب تستغل الحرب على إيران لتنفيذ التطهير العرقي في الضفة
حسام موافي: ضعف العضلات المفاجئ علامة على أمراض المناعة أو الغدة
بسبب تداعيات الحرب.. حزمة من الإجراءات الحكومية لترشيد الإنفاق والاستهلاك
أحمد الشرع يؤكد دعم سوريا لموقف لبنان بشأن نزع سلاح حزب الله
احتفالًا بالذكرى الـ107 لثورة 1919.. «البدوى» يشكل لجنة لتوثيق تاريخ الوفد المصري
طهران توسع هجماتها.. الحرس الثوري يضرب 5 قواعد أمريكية وتل أبيب وحيفا
ياسر إبراهيم ضحية حلقة اليوم من رامز ليفل الوحش
متى تبدأ العشر الأواخر من رمضان 2026؟ اعرف الليالي الوترية وعلامات ليلة القدر
متعب الهداف.. تاريخ مواجهات بين الأهلي وطلائع الجيش قبل لقاء اليوم
لاريجاني: تحقيق الأمن بمضيق هرمز سيظل بعيد المنال بسبب استمرار الحرب
تقرير دولي: ارتفاع نقل الأسلحة عالميا بنسبة 9.2% وأوروبا في صدارة وارداتها
وصفني بالخائن 50 مرة.. مورينيو يفتح النار على مدرب بورتو

مجدي سلامة

زعم جوزيه مورينيو، المدير الفني لفريق بنفيكا البرتغالي، أن لوتشو جونزاليس، مساعد مدرب بورتو، وصفه بالخائن خمسين مرة، وذلك بعد طرده في الدقائق الأخيرة من مباراة الكلاسيكو، والتي جمعت بين الفريقين، ضمن منافسات الدوري البرتغالي.

تلقى مورينيو، البالغ من العمر 63 عامًا، والذي يُعرف بإثارة الجدل في عالم كرة القدم، بطاقة حمراء في الدقيقة 90 من المباراة التي انتهت بالتعادل 2-2 في الدوري البرتغالي، إذ صرّح مدرب بنفيكا بعد المباراة أنه عوقب لركله الكرة باتجاه مقاعد بدلاء بورتو.

وفي تصريحات نقلتها صحيفة "أبولا" البرتغالية، قال مورينيو إن ذلك لم يكن قصده.

وأضاف مورينيو: "في كثير من الأحيان، أركل الكرة باتجاه المدرجات لأمنح أحد المشجعين المحظوظين فرصة للتسجيل، أعلم أنني لستُ بارعًا جدًا من الناحية الفنية، لكن الكرة كانت موجهة للمدرجات".

ويرى مورينيو، الذي قاد بورتو للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا عام 2004 في الموسم الأخير من فترة تدريبه التي امتدت لعامين ونصف، أن اتهامه بالخيانة من قبل مساعد مدرب بورتو، لوتشو جونزاليس، بعد مشادة كلامية بينهما عقب المباراة، يُعد هجومًا على مهنيته.

وتساءل مورينيو: "لقد وصفني بالخائن خمسين مرة - أريده أن يوضح لي لمن أنا خائن؟". 

وأكمل: "ذهبت إلى بورتو، وبذلت كل ما في وسعي من أجل بورتو، ثم ذهبت إلى تشيلسي، ثم إلى إنتر ميلان، ثم إلى ريال مدريد، سافرت حول العالم، وكرست حياتي على مدار الساعة، هذا ما يُسمى بالمهنية".

وفي الشهر الماضي، هاجم مورينيو شخصية فينيسيوس جونيور بعد أن اتهم جناح ريال مدريد لاعب بنفيكا، جيانلوكا بريستياني، بتوجيه إهانات عنصرية له خلال مباراة في دوري أبطال أوروبا.

وألمح مورينيو إلى أن فينيسيوس قد حرض لاعبي بنفيكا باحتفالاته بعد تسجيله الهدف الوحيد في مباراة فاصلة بين الفريقين.

وقد لاقت هذه التصريحات انتقادات واسعة، بما في ذلك من مدرب بايرن ميونخ، فينسنت كومباني.

وبفضل التعادل الذي جرى يوم الأحد، تصدر بورتو ترتيب الدوري البرتغالي، متقدمًا بأربع نقاط على سبورتنج لشبونة، وبسبع نقاط على بنفيكا صاحب المركز الثالث.

1000 جنيه زيادة اليوم| قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

عامل دليفري بيكي بعد استيلاء العميل دون حساب

لحظة أذان المغرب.. الأمن يفحص فيديو بكاء عامل دليفري واستيلاء العميل علي الأوردر

وزير التربية والتعليم

مصرع تلميذ في 4 ابتدائي بعد سقوطه من "شباك فصله" بمدرسة خاصة بالجيزة

الزوجة الضحية بالغربية

هددني بنشر صوري.. تفاصيل صادمة في أقوال ضحية زوجها بالغربية

سعر الذهب في مصر

أسعار الذهب في مصر مستهل التعاملات الصباحية يوم الإثنين

الذهب

تراجع أسعار الذهب عالميا مع ارتفاع النفط والدولار وسط تصاعد التوترات

النيابة تكشف حقيقة فيديو مضايقة صانعة محتوى بمدينة نصر

لم يتحرش بها.. النيابة تكشف حقيقة فيديو مضايقة صانعة محتوى بمدينة نصر

اسعار الفراخ اليوم

البانيه بـ250 جنيه.. أسعار الدواجن اليوم الإثنين 9 مارس

مصطفي حجاج

بالصور .. مصطفى حجاج يحقق رقما قياسيا ويتألق بـ4 سهرات رمضانية كاملة العدد

جنازة شقيق سامي مغاوري

سامي مغاوري يدخل في وصلة بكاء بجنازة شقيقه

ميرنا جميل

بالكاجوال.. ظهور لافت لـ ميرنا جميل عبر إنستجرام

بالصور

هل النوم بعد الإفطار مباشرة خطر على صحتك؟.. أطباء يكشفون الحقيقة وما يحدث للجسم

على طريقة المطاعم.. طريقة عمل الأرز بالخلطة في رمضان بطعم مميز

قبل أذان المغرب بساعات.. لماذا يضرب الصداع الصائمين؟ أطباء يكشفون الأسباب وطرق الوقاية

تصاعد درامى مثير في الحلقة 19 من على قد الحب

الرئيس عبد الفتاح السيسي

عايز أبقى ضابط علشان أجيب حق بابا.. لقطات مؤثرة لحظة تكريم الرئيس السيسي لأسر الشهداء

رسالة داليا فؤاد بعد السجن

عايزة الحقيقة الكاملة تظهر.. داليا فؤاد توجه رسالة إلي عمرو أديب بعد خروجها من السجن

مزاد أساطير الكرة المصرية

وصلت لـ مليون جنيه.. مزاد خيري على مقتنيات أساطير الكرة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : رموز وإشارات هل تعرفها؟

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب : كيف خنق تأخر الصادرات اقتصاد القارة السمراء؟

ميس رضا سفيرة الإيسيسكو للسلام

ميس رضا تكتب : الشاشات وإعادة تشكيل الوعي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المطرية حدوته مصرية

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أكذوبة القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.. مسمار جحا يهدد الاستقرار

