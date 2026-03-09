وصفني بالخائن 50 مرة.. مورينيو يفتح النار على مدرب بورتو

زعم جوزيه مورينيو، المدير الفني لفريق بنفيكا البرتغالي، أن لوتشو جونزاليس، مساعد مدرب بورتو، وصفه بالخائن خمسين مرة، وذلك بعد طرده في الدقائق الأخيرة من مباراة الكلاسيكو، والتي جمعت بين الفريقين، ضمن منافسات الدوري البرتغالي.

تلقى مورينيو، البالغ من العمر 63 عامًا، والذي يُعرف بإثارة الجدل في عالم كرة القدم، بطاقة حمراء في الدقيقة 90 من المباراة التي انتهت بالتعادل 2-2 في الدوري البرتغالي، إذ صرّح مدرب بنفيكا بعد المباراة أنه عوقب لركله الكرة باتجاه مقاعد بدلاء بورتو.

وفي تصريحات نقلتها صحيفة "أبولا" البرتغالية، قال مورينيو إن ذلك لم يكن قصده.

وأضاف مورينيو: "في كثير من الأحيان، أركل الكرة باتجاه المدرجات لأمنح أحد المشجعين المحظوظين فرصة للتسجيل، أعلم أنني لستُ بارعًا جدًا من الناحية الفنية، لكن الكرة كانت موجهة للمدرجات".

ويرى مورينيو، الذي قاد بورتو للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا عام 2004 في الموسم الأخير من فترة تدريبه التي امتدت لعامين ونصف، أن اتهامه بالخيانة من قبل مساعد مدرب بورتو، لوتشو جونزاليس، بعد مشادة كلامية بينهما عقب المباراة، يُعد هجومًا على مهنيته.

وتساءل مورينيو: "لقد وصفني بالخائن خمسين مرة - أريده أن يوضح لي لمن أنا خائن؟".

وأكمل: "ذهبت إلى بورتو، وبذلت كل ما في وسعي من أجل بورتو، ثم ذهبت إلى تشيلسي، ثم إلى إنتر ميلان، ثم إلى ريال مدريد، سافرت حول العالم، وكرست حياتي على مدار الساعة، هذا ما يُسمى بالمهنية".

وفي الشهر الماضي، هاجم مورينيو شخصية فينيسيوس جونيور بعد أن اتهم جناح ريال مدريد لاعب بنفيكا، جيانلوكا بريستياني، بتوجيه إهانات عنصرية له خلال مباراة في دوري أبطال أوروبا.

وألمح مورينيو إلى أن فينيسيوس قد حرض لاعبي بنفيكا باحتفالاته بعد تسجيله الهدف الوحيد في مباراة فاصلة بين الفريقين.

وقد لاقت هذه التصريحات انتقادات واسعة، بما في ذلك من مدرب بايرن ميونخ، فينسنت كومباني.

وبفضل التعادل الذي جرى يوم الأحد، تصدر بورتو ترتيب الدوري البرتغالي، متقدمًا بأربع نقاط على سبورتنج لشبونة، وبسبع نقاط على بنفيكا صاحب المركز الثالث.