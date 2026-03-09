لو عندك السكر .. تاكل إيه وتمنع إيه؟

يعد مرض السكر من أشهر المشكلات الصحية في العالم حيث أنه ينتشر بشكل واسع و يصيب الرجال والنساء والأطفال وكبار السن.

و وفقا لما ذكره موقع medlineplus نكشف لكم الأطعمة المفيدة والضارة لمرضى السكر.



أطعمة مفيدة



تناول الأطعمة المناسبة لمرضى السكري يعني تناول مجموعة متنوعة من الأطعمة الصحية من جميع المجموعات الغذائية:

الفواكه والخضراوات

الحبوب الكاملة ، مثل القمح الكامل والأرز البني والشعير والكينوا والشوفان

البروتينات ، مثل اللحوم الخالية من الدهون، والدجاج، والديك الرومي، والأسماك، والبيض، والمكسرات، والفاصوليا، والعدس، والتوفو

منتجات الألبان الخالية من الدسم أو قليلة الدسم ، مثل الحليب والزبادي والجبن

أطعمة ممنوعة



اطعمة التي يجب عليّ الحد منها للسيطرة على مستوى السكر في الدم



للحفاظ على مستوى السكر في الدم ضمن المعدل الطبيعي، قد تحتاج إلى تقليل تناول بعض الأطعمة والمشروبات هذا لا يعني أنك لن تستمتع بها أبدًا، ولكن يجب عليك تناولها بوتيرة أقل أو بكميات أقل.

تشمل الأطعمة والمشروبات التي يجب عليك الحد منها ما يلي:

الأطعمة والمشروبات الغنية بالكربوهيدرات ، مثل:

الأطعمة السكرية، مثل الحلوى، والبسكويت، والكعك، والآيس كريم، والحبوب المحلاة، والفواكه المعلبة مع إضافة السكر

المشروبات التي تحتوي على سكريات مضافة، مثل العصائر والمشروبات الغازية العادية ومشروبات الطاقة أو المشروبات الرياضية العادية

الأرز الأبيض، والتورتيلا، والخبز، والمعكرونة - وخاصة تلك المصنوعة من الدقيق الأبيض

الخضراوات النشوية، مثل البطاطس البيضاء والذرة والبازلاء

الأطعمة المقلية وغيرها من الأطعمة الغنية بالدهون المشبعة والمتحولة .

الأطعمة الغنية بالصوديوم (الملح).

الكحول . إذا كنت تشرب الكحول، فعليك شربه باعتدال. وهذا يعني ألا تتجاوز مشروباً كحولياً قياسياً واحداً في اليوم إذا كنتِ امرأة، أو مشروبين قياسيين في اليوم إذا كنت رجلاً.

