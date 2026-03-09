قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سعر ومواصفات شيري تيجو 4 برو في السوق السعودي
طارق سعدة يكشف عن 3 محاور أساسية لمواجهة التحديات أمام الإعلام
دعاء العشر الأواخر من رمضان 2026.. ردّد أدعية ليلة القدر والليالي الوترية
لتوفير الوقود.. باكستان تغلق جميع المدارس مؤقتاً في ظل تداعيات الحرب
ماكرون يحذر: الشرق الأوسط على حافة تصعيد خطير قد يؤثر على الأمن الدولي وطرق التجارة
المرشد الجديد في دائرة الخطر.. إسرائيل تلمح إلى استهداف مجتبى خامنئي
بث مباشر صلاة العشاء والتراويح بالجامع الأزهر ليلة 20 رمضان
مدافع الأهلي: النادي تأثر برحيل محمد عبد المنعم
بث مباشر شعائر صلاتي العشاء والتراويح من الحرمين في ليلة 21 رمضان
مقترح برلماني لإطلاق منصة وطنية رقمية للوقف الخيري لتعظيم عوائده
مواعيد عمل مترو الانفاق في عيد الفطر 2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

لو عندك السكر .. تاكل إيه وتمنع إيه؟

مرض السكر
مرض السكر
اسماء محمد

يعد مرض السكر من أشهر المشكلات الصحية في العالم حيث أنه ينتشر بشكل واسع و يصيب الرجال والنساء والأطفال وكبار السن.

و وفقا لما ذكره موقع medlineplus نكشف لكم الأطعمة المفيدة والضارة لمرضى السكر.


أطعمة مفيدة 


تناول الأطعمة المناسبة لمرضى السكري يعني تناول مجموعة متنوعة من الأطعمة الصحية من جميع المجموعات الغذائية:

الفواكه والخضراوات
الحبوب الكاملة ، مثل القمح الكامل والأرز البني والشعير والكينوا والشوفان
البروتينات ، مثل اللحوم الخالية من الدهون، والدجاج، والديك الرومي، والأسماك، والبيض، والمكسرات، والفاصوليا، والعدس، والتوفو
منتجات الألبان الخالية من الدسم أو قليلة الدسم ، مثل الحليب والزبادي والجبن

أطعمة ممنوعة


اطعمة التي يجب عليّ الحد منها للسيطرة على مستوى السكر في الدم


للحفاظ على مستوى السكر في الدم ضمن المعدل الطبيعي، قد تحتاج إلى تقليل تناول بعض الأطعمة والمشروبات هذا لا يعني أنك لن تستمتع بها أبدًا، ولكن يجب عليك تناولها بوتيرة أقل أو بكميات أقل.

تشمل الأطعمة والمشروبات التي يجب عليك الحد منها ما يلي:

الأطعمة والمشروبات الغنية بالكربوهيدرات ، مثل:
الأطعمة السكرية، مثل الحلوى، والبسكويت، والكعك، والآيس كريم، والحبوب المحلاة، والفواكه المعلبة مع إضافة السكر
المشروبات التي تحتوي على سكريات مضافة، مثل العصائر والمشروبات الغازية العادية ومشروبات الطاقة أو المشروبات الرياضية العادية
الأرز الأبيض، والتورتيلا، والخبز، والمعكرونة - وخاصة تلك المصنوعة من الدقيق الأبيض
الخضراوات النشوية، مثل البطاطس البيضاء والذرة والبازلاء
الأطعمة المقلية وغيرها من الأطعمة الغنية بالدهون المشبعة والمتحولة .
الأطعمة الغنية بالصوديوم (الملح).
الكحول . إذا كنت تشرب الكحول، فعليك شربه باعتدال. وهذا يعني ألا تتجاوز مشروباً كحولياً قياسياً واحداً في اليوم إذا كنتِ امرأة، أو مشروبين قياسيين في اليوم إذا كنت رجلاً.
 

السكر مرض السكر مرض السكري أطعمة تعالج السكر أطعمة تمنع السكر الممنوع والمسموح لمرضى السكر مرضى السكر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

1000 جنيه زيادة اليوم| قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

1000 جنيه زيادة اليوم| قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

وزير التربية والتعليم

مصرع تلميذ في 4 ابتدائي بعد سقوطه من "شباك فصله" بمدرسة خاصة بالجيزة

الزوجة الضحية بالغربية

هددني بنشر صوري.. تفاصيل صادمة في أقوال ضحية زوجها بالغربية

سعر الذهب في مصر

أسعار الذهب في مصر مستهل التعاملات الصباحية يوم الإثنين

الذهب

تراجع أسعار الذهب عالميا مع ارتفاع النفط والدولار وسط تصاعد التوترات

مصر - علم

مصر تؤكد ضرورة الالتزام بقواعد القانون الدولي أمام التصعيد بالمنطقة

ساديو ماني

ساديو ماني يعلق على تنظيف المسجد النبوي: خدمة بيوت الله شرف كبير

سعر الريال السعودي اليوم

بعد ارتفاع الدولار.. سعر الريال السعودي اليوم 9 مارس

ترشيحاتنا

شهادة الجيش

خطوات استخراج شهادة الجيش بالموبيل

مؤتمر إطلاق الرؤية الإستراتيجية للتنمية المحلية المتكاملة

استعراض ملامح الرؤية الاستراتيجية والخطة متوسطة الأجل لبعض محافظات الصعيد

الدكتور احمد السبكي

رئيس الرعاية الصحية يعلن حركة تكليفات وتنقلات لرؤساء الأقاليم ومديري أفرع الهيئة

بالصور

مسلسل الكينج الحلقة 20 .. زواج محمد عادل إمام للمرة الثالثة وصدمة جديدة لحنان مطاوع

محمد عادل إمام وإيمي سالم
محمد عادل إمام وإيمي سالم
محمد عادل إمام وإيمي سالم

لو بتعاني من الإمساك في رمضان .. 7 أطعمة تعيد حركة الأمعاء بشكل طبيعي

لو تعاني من الإمساك في رمضان
لو تعاني من الإمساك في رمضان
لو تعاني من الإمساك في رمضان

هل النوم بعد الإفطار مباشرة خطر على صحتك؟.. أطباء يكشفون الحقيقة وما يحدث للجسم

هل النوم بعد الإفطار مباشرة خطر على صحتك؟
هل النوم بعد الإفطار مباشرة خطر على صحتك؟
هل النوم بعد الإفطار مباشرة خطر على صحتك؟

على طريقة المطاعم.. طريقة عمل الأرز بالخلطة في رمضان بطعم مميز

طريقة عمل الأرز بالخلطة في رمضان بطعم مميز
طريقة عمل الأرز بالخلطة في رمضان بطعم مميز
طريقة عمل الأرز بالخلطة في رمضان بطعم مميز

فيديو

الرئيس عبد الفتاح السيسي

عايز أبقى ضابط علشان أجيب حق بابا.. لقطات مؤثرة لحظة تكريم الرئيس السيسي لأسر الشهداء

رسالة داليا فؤاد بعد السجن

عايزة الحقيقة الكاملة تظهر.. داليا فؤاد توجه رسالة إلي عمرو أديب بعد خروجها من السجن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج - جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الصمت المريب

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الضحكة المسمومة

د. ريهام العادلي

د. ريهام العادلي تكتب: المرأة المصرية.. حكاية وطن

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : رموز وإشارات هل تعرفها؟

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب : كيف خنق تأخر الصادرات اقتصاد القارة السمراء؟

المزيد