ضبط 2 طن أسمدة ومبيدات زراعية منتهية الصلاحية بالوادي الجديد

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الوادي الجديد، عن ضبط 2 طن أسمدة ومبيدات زراعية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر، في حملة تموينية، في إطار الجهود المستمرة للمديرية لتنفيذ توجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين، وحنان مجدي، محافظ الوادى الجديد، بمتابعة موقف السلع المدعمة وتشديد الرقابة على تداولها؛ لضمان وصول الدعم.

وأوضحت وكيل تموين الوادي الجديد، أن إدارة تموين الفرافرة شنت حملة تموينية برئاسة أحمد شمس، مدير الإدارة، بالاشتراك مع الإدارة الزراعية، استهدفت مخزنًا للأسمدة الزراعية والمخصبات والمبيدات.

وقالت الدكتورة سلوى مصطفى إن الحملة أسفرت عن ضبط (2 طن) أسمدة زراعية شملت مخالفات متنوعة؛ منها منتجات منتهية الصلاحية، ومبيدات مجهولة المصدر، وأخرى لا تحتوي على بيانات كاملة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

إجراءات رادعة بحق المخالفين

وأشارت وكيل الوزارة إلى أنه جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وتحرير المحاضر وإحالتها إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق، مشددًة على أن المديرية لن تتهاون مع أي ممارسات تمس حقوق المواطنين أو تخل بجودة السلع المدعمة.

خطة مستمرة لضبط منظومة الخبز

وتأتي هذه الحملات في إطار توجه الدولة لتعزيز الرقابة على الأسواق والمخابز، وضمان عدالة توزيع الدعم التمويني، بما يسهم في مكافحة أي صور للفساد أو التلاعب بحق المواطنين.