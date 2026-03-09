الصور الأولي لحادث تصادم سيارتين بطريق الإسماعيلية مصر الصحراوي

شهد طريق مصر الإسماعيلية الصحراوي، قبل موعد الإفطار مباشرة، حادث تصادم بين سيارتين بعد منطقة الواحة الخليجية وقبل مفارق أبو صوير، في الاتجاه المؤدي إلى القاهرة، ما أسفر عن سقوط ضحايا ومصابين.



وتلقت الأجهزة المعنية بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم، وعلى الفور تم الدفع بعدد 6 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث للتعامل مع المصابين ونقلهم إلى المستشفيات لتلقي الإسعافات والرعاية الطبية اللازمة.

وأسفر الحادث عن إصابة 7 أشخاص ووفاة شخص واحد، حيث تم نقل مصابين اثنين وجثة المتوفى إلى مستشفى القصاصين، فيما جرى نقل 5 مصابين إلى مستشفى أبو خليفة للطوارئ.

وجارٍ تقديم الرعاية الطبية للمصابين، فيما تم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات وبيان ملابسات الحادث.