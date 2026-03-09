تصعيد أمريكي صادم.. ترامب يحذر من خطر مجتبى خامنئي على المنطقة

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مقابلة مع قناة NBC News اليوم أن تعيين مجتبى خامنئي، نجل علي خامنئي، مرشداً أعلى لإيران هو "خطأ فادح".

وقال ترامب: "أعتقد أنهم ارتكبوا خطأً فادحاً. لا أعرف إن كان هذا القرار سيستمر. أعتقد أنهم أخطأوا".

وكان ترامب قد صرّح سابقاً بأن مجتبى سيكون خياراً "غير مقبول"، وتعهدت إسرائيل باستهداف أي خليفة له.

وفي السياق نفسه، أفادت شبكة فوكس نيوز الأمريكية بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبّر عن غضب شديد عقب تقارير تحدثت عن اختيار مجتبى خامنئي قائداً لإيران خلفاً لوالده المرشد الإيراني علي خامنئي، في خطوة اعتبرها دليلاً على استمرار النهج السياسي ذاته داخل النظام الإيراني.

وبحسب ما نقلته الشبكة الأمريكية عن مصادر مطلعة، فإن ترامب انتقد بشدة ما وصفه بـ"توريث السلطة داخل النظام الإيراني"، معتبراً أن انتقال القيادة إلى نجل المرشد يعكس غياب أي تغيير حقيقي في طبيعة الحكم في إيران.