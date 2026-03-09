مادلين طبر تكشف أسرار طفولتها: مغامراتي على «جبل السن» لا تُنسى

استعادت الفنانة مادلين طبر بعضًا من ذكرياتها في مرحلة الطفولة، مؤكدة أن من أجمل ما تحتفظ به في ذاكرتها تلك اللحظات التي كانت تقضيها مع صديقاتها في الطبيعة.

وأوضحت خلال حوارها في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن من أكثر الأماكن التي كانت تحبها «جبل السن»، حيث كانت تتسلقه مع صديقاتها رغم صعوبة الطريق ووعورة المكان.

وقالت إنهن كن يقفن بين صخرتين في قمة الجبل، بينما تهب الرياح بقوة، ما كان يمنحهن إحساسًا بالمغامرة والحرية، مؤكدة أن تلك اللحظات كانت بالنسبة لهن قمة المتعة والسعادة في ذلك العمر الصغير.

وأضافت مادلين طبر أن هذه التجارب المبكرة شكلت جزءًا مهمًا من شخصيتها، إذ كانت تحب التأمل في الطبيعة والنظر إلى المدينة من أعلى، وهو ما منحها شعورًا بالتحليق والطموح، مؤكدة أنها كانت دائمًا تحلم بأن تصل السماء إلى آفاق أوسع وتحقق أحلامها، وهو ما تحقق لاحقًا عندما وصلت بموهبتها إلى قلوب الجمهور.