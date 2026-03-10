ماذا يحدث عند تناول الجبنة الرومي على السحور

يفضل كثير من الأشخاص تناول الجبنة الرومي على وجبة السحور لما تتميز به من طعم قوي وقوام غني، إلا أن الإفراط في تناولها قد يسبب بعض التأثيرات على الجسم خلال ساعات الصيام.



ويؤكد عدد من خبراء التغذية أن الجبنة الرومي تحتوي على نسبة مرتفعة من الأملاح، وهو ما قد يؤدي إلى زيادة الشعور بالعطش خلال ساعات النهار، خاصة إذا تم تناولها بكميات كبيرة دون شرب كمية كافية من الماء.



كما أن الجبنة الرومي تعد مصدراً جيداً للبروتين والكالسيوم، ما يساعد على الشعور بالشبع لفترة أطول ويمد الجسم بالطاقة اللازمة خلال الصيام، إلا أن محتواها العالي من الدهون قد يجعلها ثقيلة على المعدة لدى بعض الأشخاص.



وينصح الخبراء بتناول الجبنة الرومي بكميات معتدلة على السحور، مع الحرص على إضافة الخضروات مثل الخيار والخس والطماطم، إلى جانب شرب الماء بكميات كافية لتقليل الشعور بالعطش خلال ساعات الصيام.



كما يفضل تنويع وجبة السحور لتشمل عناصر غذائية مختلفة مثل البيض أو الزبادي والحبوب الكاملة، حتى يحصل الجسم على احتياجاته الغذائية ويستطيع تحمل ساعات الصيام بشكل أفضل.