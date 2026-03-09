مادلين طبر: الفلسطيني عندما يُضرب ويُهدم بيته يبقى صامدًا.. بينما الإسرائيلي يحزم حقائبه ويهرب

أكدت الفنانة اللبنانية مادلين طبر أن الوضع في فلسطين مؤلم للغاية، مشيرة إلى أن الاعتداءات الإسرائيلية لا تقتصر على استهداف «حزب الله» أو المواقع العسكرية، بل تشمل المنازل والبنية التحتية، وهو ما يضرب المدنيين الأبرياء ويهدد حياتهم اليومية.

وأضافت طبر خلال حوارها في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن الفلسطينيين رغم كل هذا العدوان يظلون على أماكنهم، يحافظون على حياتهم وعلى ممتلكاتهم بأقصى قدر ممكن، بينما المعتدي الإسرائيلي ينقل معداته ويهرب، في مشهد يعكس صمود الشعب الفلسطيني وقدرته على مواجهة التهديدات.

وشددت مادلين طبر على أن هذه الأحداث تبرز حجم المعاناة اليومية للفلسطينيين، مؤكدة أن الضرب على البيوت وتهدم المنازل يترك أثرًا نفسيًا ومجتمعيًا عميقًا، وأن أصوات المدنيين والمظلومين يجب أن تُسمع وتُسلط الضوء عليها في الإعلام العربي والدولي.