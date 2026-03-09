الخارجية الفرنسية: باريس تسعى لتأسيس تحالف لإعادة إرساء حرية الملاحة في المنطقة

قال باسكال كونفافرو المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية، إنّ فرنسا، بقيادة الرئيس إيمانويل ماكرون ووزير الخارجية إيمانويل باغو، تعمل على تأسيس تحالف لإعادة إرساء حرية الملاحة في المنطقة.

وأضاف في مداخلة مع الإعلامي محمد عبيد، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هذا التهديد يؤثر على الجميع ويُسهم في ارتفاع أسعار براميل النفط بشكل كبير.

وأوضح كونفافرو أن فرنسا تعقد مشاورات مكثفة مع شركائها الأوروبيين والإقليميين لإعادة تأسيس حرية الملاحة وضمان أمن الممرات البحرية الحيوية.

وأشار المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية إلى أنه تم عقد اجتماعات لوزراء المالية ووزراء الطاقة في باريس لمناقشة تداعيات هذا الوضع على الاقتصاد العالمي والطاقة، مشدداً على أهمية التنسيق بين الدول الأوروبية والإقليمية لمواجهة التحديات المرتبطة بحرية الملاحة.

وتابع أن فرنسا تسعى من خلال هذه الاجتماعات لبناء إجماع بين شركائها لضمان استمرار تدفق النفط والتجارة البحرية دون تعطيل.

وأوضح كونفافرو أن الرئيس ماكرون أعلن عن إرسال فرقاطتين فرنسيتين في إطار برنامج أوروبي لدعم حرية الملاحة، مؤكداً أن هذا التحرك يأتي في سياق الدعم الشامل الذي تقدمه فرنسا لحماية المصالح الإقليمية والعالمية وضمان استقرار المنطقة.