رسميا.. تعرف على أسعار البنزين بعد الزيادة الجديدة اليوم
سيحل عليهم الموت والغضب.. ترامب يتوعد إيران إذا أوقفت تدفق النفط من مضيق هرمز
زيادة 3 جنيهات.. رسميا| البترول تعلن رفع أسعار البنزين والغاز والسولار
متعب ينتقد أداء الأهلي بعد الخسارة أمام طلائع الجيش
موعد صلاة عيد الفطر 2026 في القاهرة والمحافظات وتكبيرات العيد
بمساحة عائلية.. الكشف عن ساويست S08DM وكم سعرها في الإمارات؟
بقوة 6 ريختر.. زلزال بالقرب من مدينة نابولي الإيطالية
السعودية: اعتراض صاروخ باليستي أُطلق باتجاه المنطقة الشرقية
اللاعبون يتعمدون ضربه.. مسئول بالزمالك يطالب بحماية نجم الفريق
تداعيات زلزال الطلائع.. الأهلي يرفض إقالة توروب ويدعو لإجتماع طارئ
من أجل الترند.. القبض على الفتاة المتهمة بالإساءة للمقدسات الدينية
انفجار بمحيط مقر الأمم المتحدة في السليمانية بالعراق
أخبار البلد

جامعة العاصمة تطلق دليلا استرشاديا وحقيبة تدريبية لدعم المشروع القومي لمحو الأمية

جامعة العاصمة
جامعة العاصمة
حسام الفقي

أعلنت جامعة العاصمة برئاسة الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، والدكتور وليد السروجي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وتحت إشراف الدكتورة ولاء صلاح الدين المنسق والمشرف العام على المشروع القومي لمحو الأمية، عن إعداد دليل استرشادي متكامل للمشروع القومي لمحو الأمية، إلى جانب حقيبة تدريبية متخصصة صُممت خصيصاً لتلبية احتياجات المشاركين بالمشروع.  

ويُعد هذا الدليل مرجعاً أساسياً لجميع الطلاب والكوادر البشرية المنخرطة في المشروع، حيث يوضح آليات المشاركة ويقدم أسس تعليم الكبار بشكل مبسط وعملي. كما تسهم الحقائب التدريبية في تطوير مهارات المشاركين، بما يضمن فاعلية أكبر في تنفيذ الأنشطة وتحقيق أهداف المشروع.  

وأكدت الجامعة أن هذه الخطوة تأتي ضمن رؤيتها لتعزيز دورها المجتمعي، وإتاحة الفرصة لطلابها للمشاركة في مبادرات وطنية هادفة، بما يعكس التزامها بتخريج أجيال قادرة على مواجهة التحديات المجتمعية.  

ورحبت الجامعة بجميع المشاركين في المشروع، معربة عن تطلعها إلى أن يثمر هذا العمل المتميز عن نتائج ملموسة تسهم في القضاء على الأمية، وترسيخ قيم التعلم المستمر وخدمة المجتمع.

جامعة العاصمة المشروع القومي لمحو الأمية محو الأمية

رسميًا.. أسعار البنزين الآن في مصر

رسميًا.. أسعار البنزين الآن في مصر

الحكومة تعلن زيادة الحد الأدنى للأجور رسميًا.. تعرف على موعد التنفيذ

الحكومة تعلن زيادة الحد الأدنى للأجور رسميًا.. تعرف على موعد التنفيذ

1000 جنيه زيادة اليوم| قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

1000 جنيه زيادة اليوم| قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

أذان الفجر

موعد أذان الفجر يوم الثلاثاء 20 رمضان في مصر.. احذر التوقيت إتغير

زيادة الحد الادني للاجور - زيادة المرتبات

زيادة المرتبات قريبا.. الحكومة تعلن عن حزمة اجتماعية جديدة لمساندة المواطنين خلال أيام

منحة التموين الجديدة

صرف 800 جنيه على البطاقة.. آخر موعد للحصول على منحة التموين الجديدة

توروب

مفاجأة.. أول قرار من الأهلي بعد الخسارة أمام طلائع الجيش

إيران وإسرائيل

الضربة القاضية ضد إسرائيل.. الحرس الثوري الإيراني يعلن تدمير مركز الاتصالات الفضائية في تل أبيب

صلاة التهجد

كيفية صلاة التهجد .. اعرف عدد ركعاتها ووقتها ودعاؤها المستجاب

إفطار الجامع الأزهر

سفيرا إسبانيا وإندونيسيا يحضران إفطار بيت الزكاة والصدقات بالجامع الأزهر.. صور

ملتقى الأزهر

أستاذ فقه بالأزهر: السنة جاءت شارحة للقرآن ومبينة لأحكامه

بالصور

قبل طرحها.. اعرف مواصفات وسعر نيسان روج 2027 في السعودية

نيسان روج 2027
نيسان روج 2027
نيسان روج 2027

سعر إم جي 5 ‏موديل 2020‏ المستعملة

ام جى 5 ‏موديل 2020‏
ام جى 5 ‏موديل 2020‏
ام جى 5 ‏موديل 2020‏

لا تنسيه في سحور طفلك.. طعام بسيط يمنحه طاقة ويمنع الجوع والعطش في الصيام

لا تنسيه في سحور طفلك.. طعام بسيط يمنحه طاقة ويمنع الجوع والعطش في الصيام
لا تنسيه في سحور طفلك.. طعام بسيط يمنحه طاقة ويمنع الجوع والعطش في الصيام
لا تنسيه في سحور طفلك.. طعام بسيط يمنحه طاقة ويمنع الجوع والعطش في الصيام

عند العطارين.. عشبة تقوي المناعة وتقلل تكرار نزلات البرد والإنفلونزا

نبات بسيط موجود عند العطارين.. خبراء يكشفون عشبة تقوي المناعة وتقلل تكرار نزلات البرد والإنفلونزا
نبات بسيط موجود عند العطارين.. خبراء يكشفون عشبة تقوي المناعة وتقلل تكرار نزلات البرد والإنفلونزا
نبات بسيط موجود عند العطارين.. خبراء يكشفون عشبة تقوي المناعة وتقلل تكرار نزلات البرد والإنفلونزا

أحمد العوضي

تبقى عينيها حلوة وقورتها صغيرة.. أحمد العوضي يكشف عن مواصفات فتاة أحلامه

عادل إمام

مفاجأة.. مذكرات الزعيم عادل إمام في مشروع تلفزيوني جديد

ساديو ماني وزوجته

بينظفوا السجاد.. ساديو ماني وزوجته يتطوعان لخدمة المسجد النبوي

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: تعالى معي إلى جبل المقطم

د. أحمد رمضان صوفي

د. أحمد رمضان صوفي يكتب: المرأة وصناعة الإنسان الركيزة الأولى لبناء الوطن وحارسة الأمن القومي

د. خالد رحومة

د. خالد رحومة يكتب: على خط النار.. كيف تصنع مصر من الأزمة "جمهورية الإنتاج" وتعيد رسم خارطة المستقبل؟

