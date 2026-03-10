قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
التابعة لحزب الله .. جيش الاحتلال يقصف ممتلكات جمعية القرض الحسن
ارتفاع 3 جنيهات.. أسعار البنزين الجديدة بعد الزيادة اليوم
جيش الاحتلال يستهدف المختبرات النووية في طهران
بدء محاكمة المتهم في واقعة التحرش بفتاة الأتوبيس.. بعد قليل
ليلة القدر 2026 وعلاماتها.. ابدأ بتحريها من مغرب اليوم بـ10 أمور
أحمد موسى يكشف مخاطر الحرب الأمريكية الإيرانية على الاقتصاد المصري
500 جنيه رسوم وضرائب على سيارات المعدات الثقيلة طبقا لقانون المرور
أدعية العشر الأواخر من رمضان.. احرص عليها يوميا
التعليم تنفي تعليق الدراسة في المدارس خلال امتحانات شهر مارس 2026
منها ليلة القدر.. مواعيد الليالي الوترية في العشر الأواخر من رمضان 2026
5.6 مليار دولار تكلفة ذخائر أمريكا في أول أيام حرب إيران
مجنونة ياقوطة.. ارتفاع أسعار الطماطم بالأسواق الآن| وهذا موعد الانخفاض
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

آيباد Air M4 .. أداء أسرع قليلًا مع نفس التجربة المألوفة

آيباد
آيباد
احمد الشريف

كشفت منصة The Verge في مراجعتها لجهاز iPad Air M4 أن التحديث الجديد يقدّم دفعة واضحة في الأداء بفضل شريحة M4، لكنه يظل في المجمل تحديثًا تدريجيًا أكثر منه إعادة تعريف للجهاز، مع احتفاظه بنفس التصميم العام وتجربة الاستخدام المعتادة لسلسلة Air.

أوضحت المراجعة أن قاعدة «الآيباد» التقليدية لم تتغير كثيرًا: إذا كان جهازك الحالي ما زال يؤدي المهام المطلوبة بسلاسة، فلن تشعر بفارق جذري يجبرك على الترقية، أما إذا كنت قادمًا من جيل أقدم أو تشتري أول آيباد لك، فستحصل على أداء قوي ومواصفات حديثة بسعر أقل من iPad Pro.

قفزة في قوة المعالجة مع شريحة M4 

أشارت The Verge إلى أن الاختبارات التي أجرتها أظهرت تفوق iPad Air M4 بنحو 20 إلى 25٪ في أداء المعالج المركزي (CPU) مقارنة بجيل iPad Air المزود بشريحة M3، مع زيادة تتراوح بين 10 و15٪ في أداء المعالج الرسومي (GPU) في المهام الرسومية.

أكدت المراجعة أن المثير للاهتمام هو أن iPad Air M4 سجّل في بعض اختبارات المعالج أرقامًا أعلى قليلًا من iPad Pro المزود بنفس جيل الشريحة تقريبًا، بينما ظل متأخرًا عنه في أداء الرسوميات، وهو ما يعكس اختلافات طفيفة في ضبط العتاد وتبريد الجهازين.​

اتصالات أسرع بفضل شريحة N1 ودعم Wi‑Fi 7 وThread

أوضحت The Verge أن آبل لم تكتفِ بترقية المعالج، بل أضافت أيضًا شريحة اتصالات جديدة تحمل اسم N1، ما أتاح دعم Wi‑Fi 7 وBluetooth 6 وتقنية Thread الموجهة لأجهزة المنزل الذكي، ليصبح الآيباد أكثر جاهزية للعمل كمركز تحكم واتصال في منظومة المنزل.

أشارت المراجعة إلى أن نسخة البيانات الخلوية تستفيد بدورها من مودم C1X الجديد، حيث لاحظت الاختبارات أن iPad Air M4 كان غالبًا أسرع جهاز خلوي لدى المراجِع من حيث سرعة الاتصال، متفوقًا أحيانًا على هواتف آيفون وأجهزة أخرى في مناطق تعاني من ضعف التغطية، ما يجعله خيارًا قويًا للاستخدام أثناء التنقل أو كنقطة اتصال.​

تصميم مألوف مع خيارين للحجم وسعر يبدأ من 599 دولارًا

أكدت The Verge أن آبل لم تغيّر شكل iPad Air من الخارج تغييرات تذكر؛ فلا يزال الجهاز يحتفظ بهيكل الألمنيوم المسطح، والحواف الرقيقة حول الشاشة، وزر الطاقة المدمج به مستشعر Touch ID بدلًا من Face ID، مع توافره في نسختين بحجم 11 و13 بوصة.

أوضحت التقارير المساندة أن الأسعار تبدأ من 599 دولارًا لنسخة 11 بوصة مع سعة 128 جيجابايت Wi‑Fi، وتصل إلى 799 دولارًا لنسخة 13 بوصة، مع إمكانية رفع السعة حتى 1 تيرابايت، وتوافر أربعة ألوان هي الرمادي الفضائي والأزرق والبنفسجي وStarlight، ما يضع الجهاز في منتصف تشكيلة آيباد بين النسخة العادية الأرخص وiPad Pro الأغلى.

لمن يناسب iPad Air M4 بحسب المراجعة؟

أشارت The Verge في خلاصة مراجعتها إلى أن iPad Air M4 يواصل لعب دور «الخيار المتوازن» في منظومة آيباد، حيث يقدم أداءً قويًا جدًا لمعظم الاستخدامات اليومية والإبداعية الخفيفة والمتوسطة، مع دعم أحدث مزايا الاتصال، دون الوصول إلى أسعار iPad Pro المرتفعة.

أكدت المراجعة أن المستخدمين الذين يمتلكون بالفعل iPad Air حديثًا قد لا يجدون سببًا ملحًا للترقية فورًا، بينما يُعد هذا الجيل مناسبًا لمن ينتقل من آيباد قديم بمعالج أقدم، أو من يبحث عن جهاز لوحي قوي يمكن أن يقترب من تجربة اللابتوب عند توصيله بلوحة مفاتيح وقلم Apple Pencil، مع الحفاظ على وزن وسُمك مناسبين للحمل والاستخدام اليومي.

آيباد Air M4 iPad Air M4 iPad Air Air iPad Pro دعم Wi‑Fi 7

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين الآن في مصر

رسميًا.. أسعار البنزين الآن في مصر

الحكومة تعلن زيادة الحد الأدنى للأجور رسميًا.. تعرف على موعد التنفيذ

الحكومة تعلن زيادة الحد الأدنى للأجور رسميًا.. تعرف على موعد التنفيذ

أذان الفجر

موعد أذان الفجر يوم الثلاثاء 20 رمضان في مصر.. احذر التوقيت إتغير

إيران وإسرائيل

الضربة القاضية ضد إسرائيل.. الحرس الثوري الإيراني يعلن تدمير مركز الاتصالات الفضائية في تل أبيب

منحة التموين الجديدة

صرف 800 جنيه على البطاقة.. آخر موعد للحصول على منحة التموين الجديدة

زيادة الحد الادني للاجور - زيادة المرتبات

زيادة المرتبات قريبا.. الحكومة تعلن عن حزمة اجتماعية جديدة لمساندة المواطنين خلال أيام

توروب

مفاجأة.. أول قرار من الأهلي بعد الخسارة أمام طلائع الجيش

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء بالبورصة والأسواق

ترشيحاتنا

محمد عادل إمام وإيمي سالم

مسلسل الكينج الحلقة 20 .. زواج محمد عادل إمام للمرة الثالثة وصدمة جديدة لحنان مطاوع

طريقة عمل الأرز بالخلطة في رمضان بطعم مميز

على طريقة المطاعم.. طريقة عمل الأرز بالخلطة في رمضان بطعم مميز

أسباب الصداع قبل الإفطار وكيف تتجنبه

قبل أذان المغرب بساعات.. لماذا يضرب الصداع الصائمين؟ أطباء يكشفون الأسباب وطرق الوقاية

بالصور

هونج كونج تفرض الدفع الإلكتروني في سيارات الأجرة اعتبارا من أبريل

منظومة الدفع الإلكترونية
منظومة الدفع الإلكترونية
منظومة الدفع الإلكترونية

قبل طرحها.. اعرف مواصفات وسعر نيسان روج 2027 في السعودية

نيسان روج 2027
نيسان روج 2027
نيسان روج 2027

سعر إم جي 5 ‏موديل 2020‏ المستعملة

ام جى 5 ‏موديل 2020‏
ام جى 5 ‏موديل 2020‏
ام جى 5 ‏موديل 2020‏

فيديو

أحمد العوضي

تبقى عينيها حلوة وقورتها صغيرة.. أحمد العوضي يكشف عن مواصفات فتاة أحلامه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: تعالى معي إلى جبل المقطم

د. أحمد رمضان صوفي

د. أحمد رمضان صوفي يكتب: المرأة وصناعة الإنسان الركيزة الأولى لبناء الوطن وحارسة الأمن القومي

د. خالد رحومة

د. خالد رحومة يكتب: على خط النار.. كيف تصنع مصر من الأزمة "جمهورية الإنتاج" وتعيد رسم خارطة المستقبل؟

المزيد