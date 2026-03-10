آيباد Air M4 .. أداء أسرع قليلًا مع نفس التجربة المألوفة

كشفت منصة The Verge في مراجعتها لجهاز iPad Air M4 أن التحديث الجديد يقدّم دفعة واضحة في الأداء بفضل شريحة M4، لكنه يظل في المجمل تحديثًا تدريجيًا أكثر منه إعادة تعريف للجهاز، مع احتفاظه بنفس التصميم العام وتجربة الاستخدام المعتادة لسلسلة Air.

أوضحت المراجعة أن قاعدة «الآيباد» التقليدية لم تتغير كثيرًا: إذا كان جهازك الحالي ما زال يؤدي المهام المطلوبة بسلاسة، فلن تشعر بفارق جذري يجبرك على الترقية، أما إذا كنت قادمًا من جيل أقدم أو تشتري أول آيباد لك، فستحصل على أداء قوي ومواصفات حديثة بسعر أقل من iPad Pro.

قفزة في قوة المعالجة مع شريحة M4

أشارت The Verge إلى أن الاختبارات التي أجرتها أظهرت تفوق iPad Air M4 بنحو 20 إلى 25٪ في أداء المعالج المركزي (CPU) مقارنة بجيل iPad Air المزود بشريحة M3، مع زيادة تتراوح بين 10 و15٪ في أداء المعالج الرسومي (GPU) في المهام الرسومية.

أكدت المراجعة أن المثير للاهتمام هو أن iPad Air M4 سجّل في بعض اختبارات المعالج أرقامًا أعلى قليلًا من iPad Pro المزود بنفس جيل الشريحة تقريبًا، بينما ظل متأخرًا عنه في أداء الرسوميات، وهو ما يعكس اختلافات طفيفة في ضبط العتاد وتبريد الجهازين.​

اتصالات أسرع بفضل شريحة N1 ودعم Wi‑Fi 7 وThread

أوضحت The Verge أن آبل لم تكتفِ بترقية المعالج، بل أضافت أيضًا شريحة اتصالات جديدة تحمل اسم N1، ما أتاح دعم Wi‑Fi 7 وBluetooth 6 وتقنية Thread الموجهة لأجهزة المنزل الذكي، ليصبح الآيباد أكثر جاهزية للعمل كمركز تحكم واتصال في منظومة المنزل.

أشارت المراجعة إلى أن نسخة البيانات الخلوية تستفيد بدورها من مودم C1X الجديد، حيث لاحظت الاختبارات أن iPad Air M4 كان غالبًا أسرع جهاز خلوي لدى المراجِع من حيث سرعة الاتصال، متفوقًا أحيانًا على هواتف آيفون وأجهزة أخرى في مناطق تعاني من ضعف التغطية، ما يجعله خيارًا قويًا للاستخدام أثناء التنقل أو كنقطة اتصال.​

تصميم مألوف مع خيارين للحجم وسعر يبدأ من 599 دولارًا

أكدت The Verge أن آبل لم تغيّر شكل iPad Air من الخارج تغييرات تذكر؛ فلا يزال الجهاز يحتفظ بهيكل الألمنيوم المسطح، والحواف الرقيقة حول الشاشة، وزر الطاقة المدمج به مستشعر Touch ID بدلًا من Face ID، مع توافره في نسختين بحجم 11 و13 بوصة.

أوضحت التقارير المساندة أن الأسعار تبدأ من 599 دولارًا لنسخة 11 بوصة مع سعة 128 جيجابايت Wi‑Fi، وتصل إلى 799 دولارًا لنسخة 13 بوصة، مع إمكانية رفع السعة حتى 1 تيرابايت، وتوافر أربعة ألوان هي الرمادي الفضائي والأزرق والبنفسجي وStarlight، ما يضع الجهاز في منتصف تشكيلة آيباد بين النسخة العادية الأرخص وiPad Pro الأغلى.

لمن يناسب iPad Air M4 بحسب المراجعة؟

أشارت The Verge في خلاصة مراجعتها إلى أن iPad Air M4 يواصل لعب دور «الخيار المتوازن» في منظومة آيباد، حيث يقدم أداءً قويًا جدًا لمعظم الاستخدامات اليومية والإبداعية الخفيفة والمتوسطة، مع دعم أحدث مزايا الاتصال، دون الوصول إلى أسعار iPad Pro المرتفعة.

أكدت المراجعة أن المستخدمين الذين يمتلكون بالفعل iPad Air حديثًا قد لا يجدون سببًا ملحًا للترقية فورًا، بينما يُعد هذا الجيل مناسبًا لمن ينتقل من آيباد قديم بمعالج أقدم، أو من يبحث عن جهاز لوحي قوي يمكن أن يقترب من تجربة اللابتوب عند توصيله بلوحة مفاتيح وقلم Apple Pencil، مع الحفاظ على وزن وسُمك مناسبين للحمل والاستخدام اليومي.