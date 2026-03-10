قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تصعيد جديد| إيران ترد على ترامب وتلوح بتوسيع الحرب.. تفاصيل
الإحصـاء: ارتفاع معدل التضخم الشهري لشهر فبراير 2026
الصحة الإسرائيلية: 2339 إسرائيليا نقلوا إلى المستشفيات منذ بداية حرب إيران
قلق في الكونجرس.. واشنطن بوست: البنتاجون استهلك ذخائر بقيمة 5.6 مليار دولار
ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء
السيدة انتصار السيسي تكرم نائب رئيس جامعة عين شمس خلال احتفالية «المرأة المصرية أيقونة النجاح»
سمير فرج عن يوم الشهيد: لولا تضحيات الأبطال لما تمكنا من العيش في أمان
نتنياهو: طموحنا أن نمكن الشعب الإيراني من تفكيك النظام
جلسة طارئة بين الخطيب وتوروب.. واتجاه لإضافة عنصر جديد بالجهاز المعاون
محمود أبو الدهب: زيزو وإمام عاشور «بوظوا أوضة لبس الأهلي»
الجيش الإيراني يستهدف مصافي نفط ومخازن وقود لدولة الاحتلال في حيفا
في ذكرى فتح مكة.. دخلها الرسول بـ10 آلاف صحابي وأسلم أغلب ساداتها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

تراجع أسعار المحاصيل الزراعية مع انخفاض النفط وتهدئة مخاوف حرب إيران

تراجع أسعار المحاصيل الزراعية مع انخفاض النفط وتهدئة مخاوف الحرب مع إيران
تراجع أسعار المحاصيل الزراعية مع انخفاض النفط وتهدئة مخاوف الحرب مع إيران
أ ش أ

شهدت أسواق المحاصيل الزراعية العالمية تراجعا ملحوظا، اليوم /الثلاثاء/، بالتوازي مع هبوط حاد في أسعار النفط الخام، مدفوعا بإشارات إيجابية من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حيث قال "إن الحرب في إيران شارفت على الانتهاء".

وانخفضت أسعار القمح المتداول في بورصة شيكاغو بنحو 3% عند افتتاح التداولات، قبل أن يقلص جزءا من خسائره، وذلك بعد قفزة سجلتها العقود الآجلة بلغت 4% في الجلسة السابقة.

كما هبطت أسعار زيت فول الصويا، الذي يعد مادة أولية رئيسية لإنتاج الوقود الحيوي، بنسبة وصلت إلى 2.6%، متأثرا بالتراجع العام في قطاع الطاقة.

وفي سوق النفط، سجلت الأسعار انخفاضا حادا بأكثر من 5%، حيث تراجعت العقود الآجلة لخام "برنت" بمقدار 5.31 دولار لتستقر عند 93.65 دولارا للبرميل، فيما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 5.02 دولار ليبلغ 89.75 دولارا، وذلك بعد أن كانت الأسعار قد تجاوزت حاجز 119 دولارا في جلسة الاثنين، وهو أعلى مستوى لها منذ منتصف عام 2022.

وجاء هذا الهبوط بعد تصريحات أدلى بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت متأخر من مساء أمس /الاثنين/، حول خطط محتملة لرفع أو إعفاء العقوبات المرتبطة بالنفط، وهو ما أسهم في تهدئة مخاوف الأسواق من اضطرابات طويلة الأمد في إمدادات الطاقة العالمية.

وأشار تقرير صادر عن مؤسسة "هاي تاور ريبورت" (Hightower Report) إلى أن "علاوة المخاطر" المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية كانت المحرك الرئيس لأسواق السلع الزراعية مؤخرا، مؤكدا أن تراجع النفط دفع المشترين إلى توخي الحذر، لاسيما مع كفاية الإمدادات العالمية من القمح.

وعلى الصعيد الآسيوي، امتدت موجة التراجع إلى الأسواق الصينية، حيث هبطت عقود كسب فول الصويا في بورصة "داليان" للسلع بنسبة 2.8%، بعد أن كانت قد وصلت إلى الحد الأقصى المسموح به للتداول في اليوم السابق.

ورغم حالة التهدئة النسبية، حذر المحللون من استمرار حالة التذبذب العالية في الأسواق، خاصة مع بقاء مضيق هرمز، وهو ممر حيوي للتجارة العالمية، شبه مغلق نتيجة استمرار العمليات العسكرية في المنطقة، مما يبقي حساسية أسواق السلع تجاه تطورات قطاع الطاقة مرتفعة للغاية خلال الأسبوع الجاري.

أسواق المحاصيل الزراعية العالمية هبوط حاد في أسعار النفط الخام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الحرب في إيران

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أذان الفجر

موعد أذان الفجر يوم الثلاثاء 20 رمضان في مصر.. احذر التوقيت إتغير

إيران وإسرائيل

الضربة القاضية ضد إسرائيل.. الحرس الثوري الإيراني يعلن تدمير مركز الاتصالات الفضائية في تل أبيب

توروب

مفاجأة.. أول قرار من الأهلي بعد الخسارة أمام طلائع الجيش

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء بالبورصة والأسواق

أسطوانة البوتاجاز

بعد الزيادة الجديدة.. سعر اسطوانة البوتاجاز المنزلي يرتفع 50 جنيها

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار في البنك المركزي اليوم الثلاثاء 10-3-2026

البنزين

زيادة 3 جنيهات.. رسميا| البترول تعلن رفع أسعار البنزين والغاز والسولار

أسطوانة البوتاجاز

زيادة 100 جنيه.. تعرف على سعر اسطوانة البوتاجاز التجاري الآن

ترشيحاتنا

ملتقى الفكر الإسلامي يناقش فلسفة الصيام وأثرها في ارتقاء الروح وتوازن الجسد

ملتقى الفكر الإسلامي يناقش فلسفة الصيام وأثرها في ارتقاء الروح وتوازن الجسد

صلاة التهجد

صلاة التهجد.. عدد ركعاتها ووقتها وفضلها وماذا يقرأ فيها؟

شيخ الأزهر الراحل محمد سيد طنطاوي

في ذكرى وفاة محمد سيد طنطاوي.. 14 عاما على كرسي المشيخة.. إمام الوسطية جمع بين العلم والعدل.. أنقذ منصب الإفتاء من الإلغاء..ودفن بالبقيع

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الموز ذات النقط السوداء؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الموز ذات النقط السوداء؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الموز ذات النقط السوداء؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الموز ذات النقط السوداء؟

نزاع قانوني طويل.. "اهتزاز الموت" يهدد سائقي سيارات فورد بالـ.قتل

فورد سوبر ديوتي
فورد سوبر ديوتي
فورد سوبر ديوتي

بمكونات بسيطة في البيت.. طريقة عمل بسكويت العيد مثل المحلات بخطوات سهلة

بسكويت العيد
بسكويت العيد
بسكويت العيد

كنز صحي.. تعرف على أهم فوائد الكزبرة الناشفة وكيفية استخدامها

كنز صحى من الكزبرة الناشفه وكيفيه استخدامها
كنز صحى من الكزبرة الناشفه وكيفيه استخدامها
كنز صحى من الكزبرة الناشفه وكيفيه استخدامها

فيديو

وزير الدفاع يلتقى عددا من قادة الوحدات والوحدات الفرعية بالجيشين الثاني والثالث الميدانيين

وزير الدفاع يلتقى عددا من قادة الوحدات والوحدات الفرعية بالجيشين الثاني والثالث الميدانيين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: تعالى معي إلى جبل المقطم

د. أحمد رمضان صوفي

د. أحمد رمضان صوفي يكتب: المرأة وصناعة الإنسان الركيزة الأولى لبناء الوطن وحارسة الأمن القومي

د. خالد رحومة

د. خالد رحومة يكتب: على خط النار.. كيف تصنع مصر من الأزمة "جمهورية الإنتاج" وتعيد رسم خارطة المستقبل؟

المزيد