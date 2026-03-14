الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

متى تُمحى الجزاءات التأديبية عن الموظف الحكومي؟.. قانون الخدمة المدنية يجيب

قانون الخدمة المدنية
قانون الخدمة المدنية
حسن رضوان

حدد  قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 الضوابط والمدة الزمنية اللازمة لمحو الجزاءات التأديبية الموقعة على الموظفين العاملين بالجهاز الإداري للدولة، بما يمنح الموظف فرصة لطي صفحة المخالفات الوظيفية بعد مرور فترة زمنية محددة دون تكرارها، في إطار تحقيق التوازن بين الانضباط الوظيفي وإتاحة الفرصة للإصلاح.

 انقضاء مدد زمنية معينة تختلف باختلاف نوع الجزاء

ونص القانون على أن الجزاءات التأديبية التي توقع على الموظف تُمحى بعد انقضاء مدد زمنية معينة تختلف باختلاف نوع الجزاء، وذلك على النحو التالي:

1- سنة واحدة في حالة الإنذار أو التنبيه أو الخصم من الأجر لمدة لا تزيد على خمسة أيام.
2- سنتان في حالة اللوم أو الخصم من الأجر لمدة تزيد على خمسة أيام وحتى خمسة عشر يومًا.
3- ثلاث سنوات في حالة الخصم من الأجر لمدة تزيد على خمسة عشر يومًا وحتى ثلاثين يومًا.
4- أربع سنوات بالنسبة لباقي الجزاءات الأخرى، وذلك باستثناء جزائي الفصل من الخدمة أو الإحالة إلى المعاش.

وأوضح القانون أن مدة محو الجزاء تُحسب اعتبارًا من تاريخ توقيع الجزاء على الموظف، ويترتب على محوه اعتباره كأن لم يكن بالنسبة للمستقبل، دون أن يؤثر ذلك على الحقوق أو التعويضات التي ترتبت عليه قبل محوه.

حملة وعي

حملة وعي.. عضو هيئة التدريس بالأزهر يرد على شبهة التفريق بين الكتاب والقرآن

