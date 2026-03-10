قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
استهدف بنكين.. هجوم إلكتروني يعطل خدمات مصرفية في إيران
بعد زيادة أسعار البنزين.. ننشر التعريفة الجديدة لسيارات الأجرة وخطوط الأقاليم| تفاصيل
نتيجة الامتحان الشفوي للمتقدمين لشغل 1000 وظيفة عامل مسجد بوزارة الأوقاف| الرابط
إعلام عبري: قدرة إيران على إطلاق الصواريخ قائمة رغم إضعافها بشكل ملحوظ
15 سلعة تقود صادرات الصناعات الغذائية المصرية بـ4.82 مليار دولار في 2025
جيش الاحتلال يسرح آلاف من جنود الاحتياط الذين تم استدعاؤهم في الضربة الأولى
تعرف على التعريفة الجديدة بعد اعتمادها من محافظ أسوان على مختلف خطوط السير.. صور
محافظ جنوب سيناء يعتمد التعريفة الجديدة لسيارات السرفيس والتاكسي بعد زيادة الوقود
بتاع كله.. لماذا أسقطت نقابة الأطباء عضوية ضياء العوضي وشطبه نهائيا؟
الحكومة قد تعيد النظر في أسعار الوقود في هذه الحالة| تفاصيل
معركة غير متكافئة في السماء.. 4 طائرات مصرية تواجه 12 ميراج وتفشل عملية إنزال إسرائيلية
محافظ الشرقية يعتمد التعريفة الجديدة وفقاً لخطوط سير وسائل النقل الداخلية والخارجية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تكثيف الرقابة على محطات الوقود ومواقف السرفيس بالغردقة لمتابعة الالتزام بالتعريفة الجديدة

صورة موضوعية
صورة موضوعية
ابراهيم جادالله

كثفت الوحدة المحلية لمدينة الغردقة حملاتها الرقابية على محطات الوقود ومواقف سيارات السرفيس الداخلي ومواقف الأقاليم، لمتابعة الالتزام بالتعريفة الرسمية لوسائل النقل، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الأستاذ الدكتور وليد عبد العظيم البرقي، محافظ البحر الأحمر، بإحكام الرقابة على الأسواق والخدمات المقدمة للمواطنين تزامنًا مع تطبيق الزيادة الجديدة في أسعار المواد البترولية، وفي إطار توجيهات الدولة بحماية المواطنين ومنع أي ممارسات استغلالية.
وفي هذا السياق، شنت الوحدة المحلية لمدينة الغردقة حملة تفتيشية موسعة برئاسة اللواء ياسر حماية، رئيس المدينة، استهدفت عددًا من محطات الوقود ومواقف سيارات السرفيس الداخلي ومواقف الأقاليم، للتأكد من الالتزام بالأسعار الجديدة للوقود ومتابعة انتظام حركة النقل وعدم فرض أي زيادات غير مقررة على المواطنين.
وأكد محافظ البحر الأحمر ضرورة تشكيل لجان رقابية مكثفة بجميع مدن المحافظة لمتابعة الأوضاع ميدانيًا عقب قرار وزارة البترول بتعديل أسعار المواد البترولية، والتأكد من تطبيق التعريفة الرسمية المقررة دون أي تجاوزات.
وخلال الجولة، شدد رئيس مدينة الغردقة على إدارة المواقف بضرورة الإعلان الواضح عن التعريفة الجديدة لوسائل النقل الداخلي وخطوط الأقاليم بما يتماشى مع قرار تعديل أسعار الوقود، مع التأكيد على التزام السائقين بالتعريفة المحددة وعدم استغلال المواطنين تحت أي ظرف.
كما وجه اللواء ياسر حماية رؤساء الأحياء بتكثيف المرور الميداني واللجان التفتيشية على مجمعات مواقف السرفيس، سواء الداخلي أو الأقاليم، إلى جانب المتابعة المستمرة لمحطات الوقود لرصد أي مخالفات أو تجاوزات والتعامل معها بشكل فوري.
وأوضح رئيس المدينة أن الهدف من هذه الحملات هو الحفاظ على استقرار منظومة النقل والخدمات عقب تعديل أسعار الوقود، مؤكدًا استمرار المتابعة على مدار اليوم واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال أي مخالفات يتم رصدها، تنفيذًا لتوجيهات محافظ البحر الأحمر بالحفاظ على حقوق المواطنين وضبط الأسواق.

اخبار البحر الأحمر محافظ البحر الأحمر مدينة الغردقة الغردقة البحر الأحمر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مدبولي

الحكومة تقرر مد زيادة الدعم النقدي على بطاقات التموين

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء بالبورصة والأسواق

أسطوانة البوتاجاز

بعد الزيادة الجديدة.. سعر اسطوانة البوتاجاز المنزلي يرتفع 50 جنيها

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار في البنك المركزي اليوم الثلاثاء 10-3-2026

البنزين

زيادة 3 جنيهات.. رسميا| البترول تعلن رفع أسعار البنزين والغاز والسولار

أسطوانة البوتاجاز

زيادة 100 جنيه.. تعرف على سعر اسطوانة البوتاجاز التجاري الآن

أسعار البنزين الجديدة

بعد زيادة أسعار البنزين .. الحبس والغرامة 100 ألف جنيه لمن يقوم بهذا الفعل

ليلة القدر

ليلة 21 رمضان بدأت في السعودية واليوم بعد المغرب بمصر.. هل تختلف ليلة القدر باختلاف المطالع؟

ترشيحاتنا

يسرا

فى عيد ميلادها.. يسرا صائدة الجوائز وايقونة الجمال

ناهد السباعي

ناهد السباعي تكشف كواليس دورها في مسلسل «إفراج» مع عمرو سعد

سلوي محمد

سلوى محمد علي: بخاف من التقدم في العمر ومبحبش أقف قدام المرايا

بالصور

بشرى تخطف الأنظار بإطلالة رمضانية أبيض x أسود

\ بشرى تخطف الانظار بإطلالة رمضانية بـ الابيض x الاسود
\ بشرى تخطف الانظار بإطلالة رمضانية بـ الابيض x الاسود
\ بشرى تخطف الانظار بإطلالة رمضانية بـ الابيض x الاسود

طريقة عمل الغريبة للعيد مثل المحلات بخطوات سهلة

الغريبة الدايبة في الفم.. طريقة عمل الغريبة للعيد مثل المحلات بخطوات سهلة
الغريبة الدايبة في الفم.. طريقة عمل الغريبة للعيد مثل المحلات بخطوات سهلة
الغريبة الدايبة في الفم.. طريقة عمل الغريبة للعيد مثل المحلات بخطوات سهلة

محافظ الشرقية يعتمد التعريفة الجديدة وفقاً لخطوط سير وسائل النقل الداخلية والخارجية

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

بالقفطان.. كندة علوش تخطف الأنظار بإطلالة رمضانية أنيقة

بالقفطان..كندة علوش تخطف الانظار بإطلالة رمضانية انيقة
بالقفطان..كندة علوش تخطف الانظار بإطلالة رمضانية انيقة
بالقفطان..كندة علوش تخطف الانظار بإطلالة رمضانية انيقة

فيديو

وزير الدفاع يلتقى عددا من قادة الوحدات والوحدات الفرعية بالجيشين الثاني والثالث الميدانيين

وزير الدفاع يلتقى عددا من قادة الوحدات والوحدات الفرعية بالجيشين الثاني والثالث الميدانيين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: تعالى معي إلى جبل المقطم

د. أحمد رمضان صوفي

د. أحمد رمضان صوفي يكتب: المرأة وصناعة الإنسان الركيزة الأولى لبناء الوطن وحارسة الأمن القومي

د. خالد رحومة

د. خالد رحومة يكتب: على خط النار.. كيف تصنع مصر من الأزمة "جمهورية الإنتاج" وتعيد رسم خارطة المستقبل؟

المزيد