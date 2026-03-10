تكثيف الرقابة على محطات الوقود ومواقف السرفيس بالغردقة لمتابعة الالتزام بالتعريفة الجديدة

كثفت الوحدة المحلية لمدينة الغردقة حملاتها الرقابية على محطات الوقود ومواقف سيارات السرفيس الداخلي ومواقف الأقاليم، لمتابعة الالتزام بالتعريفة الرسمية لوسائل النقل، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الأستاذ الدكتور وليد عبد العظيم البرقي، محافظ البحر الأحمر، بإحكام الرقابة على الأسواق والخدمات المقدمة للمواطنين تزامنًا مع تطبيق الزيادة الجديدة في أسعار المواد البترولية، وفي إطار توجيهات الدولة بحماية المواطنين ومنع أي ممارسات استغلالية.

وفي هذا السياق، شنت الوحدة المحلية لمدينة الغردقة حملة تفتيشية موسعة برئاسة اللواء ياسر حماية، رئيس المدينة، استهدفت عددًا من محطات الوقود ومواقف سيارات السرفيس الداخلي ومواقف الأقاليم، للتأكد من الالتزام بالأسعار الجديدة للوقود ومتابعة انتظام حركة النقل وعدم فرض أي زيادات غير مقررة على المواطنين.

وأكد محافظ البحر الأحمر ضرورة تشكيل لجان رقابية مكثفة بجميع مدن المحافظة لمتابعة الأوضاع ميدانيًا عقب قرار وزارة البترول بتعديل أسعار المواد البترولية، والتأكد من تطبيق التعريفة الرسمية المقررة دون أي تجاوزات.

وخلال الجولة، شدد رئيس مدينة الغردقة على إدارة المواقف بضرورة الإعلان الواضح عن التعريفة الجديدة لوسائل النقل الداخلي وخطوط الأقاليم بما يتماشى مع قرار تعديل أسعار الوقود، مع التأكيد على التزام السائقين بالتعريفة المحددة وعدم استغلال المواطنين تحت أي ظرف.

كما وجه اللواء ياسر حماية رؤساء الأحياء بتكثيف المرور الميداني واللجان التفتيشية على مجمعات مواقف السرفيس، سواء الداخلي أو الأقاليم، إلى جانب المتابعة المستمرة لمحطات الوقود لرصد أي مخالفات أو تجاوزات والتعامل معها بشكل فوري.

وأوضح رئيس المدينة أن الهدف من هذه الحملات هو الحفاظ على استقرار منظومة النقل والخدمات عقب تعديل أسعار الوقود، مؤكدًا استمرار المتابعة على مدار اليوم واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال أي مخالفات يتم رصدها، تنفيذًا لتوجيهات محافظ البحر الأحمر بالحفاظ على حقوق المواطنين وضبط الأسواق.