"اليونسكو" تدعو إلى تعزيز حماية مواقع التراث الثقافي التزاما بالقانون الدولي

دعت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو"، إلى الالتزام بالقانون الدولي واتخاذ التدابير اللازمة لحماية التعليم والثقافة والإعلام والعلوم البيئية باعتبارها الأسس الاجتماعية للمجتمعات، في ظل الأوضاع في المنطقة والتي أسفرت عن تضرر عدد من المواقع الثقافية المدرجة على قائمة التراث العالمي.

وذكرت المنظمة - في بيان لها - أنه نتيجة للأوضاع الراهنة، تتعرض مواقع ثقافية عدة في المنطقة وخارجها للتهديد، منها البحرين والعراق والأردن والكويت وعمان ولبنان وفلسطين وقطر والمملكة العربية السعودية وسوريا وتركيا والإمارات العربية المتحدة واليمن وأرمينيا وأذربيجان وإيران وقبرص.

وأكدت المنظمة أنها تبلغ جميع الأطراف المعنية بالإحداثيات الجغرافية للمواقع المدرجة في قائمة التراث العالمي والقوائم المؤقتة الوطنية، والمواقع الخاضعة للحماية المعززة، لاتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة لتجنب الضرر.

ودعت "اليونسكو"، جميع الأطراف إلى الالتزام باحترام القانون الدولي، ولا سيما اتفاقية لاهاي لعام 1954 بشأن حماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلح، وكذلك اتفاقية عام 1972 المتعلقة بحماية التراث الثقافي والطبيعي العالمي، والتزام جميع الأطراف بحماية المدارس والطلاب والعاملين في مجال التعليم، وكذلك الصحفيين والإعلاميين والعاملين المرتبطين بهم، وفقا لقرارات مجلس الأمن.