بعد زيادة سعر البنزين والسولار .. محافظ الإسماعيلية يعتمد تعريفة الركوب الجديدة بالمحافظة

اعتمد اللواء أ.ح نبيل السيد حسب الله محافظ الإسماعيلية، زيادة تعريفة الأجرة على جميع المواصلات العامة بالخطوط الداخلية والخارجية بنطاق المحافظة، عقب قرار زيادة أسعار السولار والبنزين.

جاء ذلك تنفيذًا لقرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بزيادة أسعار السولار والبنزين، وتنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبالمتابعة المستمرة من الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة في هذا الشأن.

وشدد المحافظ على الإلتزام بالتعريفة الجديدة للركوب، والتي أعلنتها محافظة الاسماعيلية، ومنع أي محاولات لاستغلال المواطنين، موجها بضرورة تكثيف حملات المرور لمتابعة التزام السائقين بالتسعيرة الجديدة و عدم حدوث أي مخالفات في هذا الشأن

وتم تعديل تعريفة الركوب داخل المحافظة ، و بين محافظة الإسماعيلية و المحافظات الأخرى طبقًا للجداول المرفقة .