قرار عاجل من المحكمة بشأن واقعة التحرش بفتاة الأتوبيس
استهدف بنكين.. هجوم إلكتروني يعطل خدمات مصرفية في إيران
بعد زيادة أسعار البنزين.. ننشر التعريفة الجديدة لسيارات الأجرة وخطوط الأقاليم| تفاصيل
نتيجة الامتحان الشفوي للمتقدمين لشغل 1000 وظيفة عامل مسجد بوزارة الأوقاف| الرابط
إعلام عبري: قدرة إيران على إطلاق الصواريخ قائمة رغم إضعافها بشكل ملحوظ
15 سلعة تقود صادرات الصناعات الغذائية المصرية بـ4.82 مليار دولار في 2025
جيش الاحتلال يسرح آلاف من جنود الاحتياط الذين تم استدعاؤهم في الضربة الأولى
تعرف على التعريفة الجديدة بعد اعتمادها من محافظ أسوان على مختلف خطوط السير.. صور
محافظ جنوب سيناء يعتمد التعريفة الجديدة لسيارات السرفيس والتاكسي بعد زيادة الوقود
بتاع كله.. لماذا أسقطت نقابة الأطباء عضوية ضياء العوضي وشطبه نهائيا؟
الحكومة قد تعيد النظر في أسعار الوقود في هذه الحالة| تفاصيل
معركة غير متكافئة في السماء.. 4 طائرات مصرية تواجه 12 ميراج وتفشل عملية إنزال إسرائيلية
محافظات

شاهد.. حملات رقابية بجميع المواقف لردع مخالفين بعد قرار تطبيق التعريفة الجديدة

حملات رقابية بالمواقف الغربية
حملات رقابية بالمواقف الغربية
الغربية أحمد علي

أصدر اللواء علاء عبد المعطي محافظ الغربية اليوم توجيهاته العاجلة إلي إدارة المواقف بإعلان التعريفة الجديدة وتعليقها في جميع المواقف، ووضع الملصقات على سيارات السرفيس والنقل الجماعي موضحًا بها خط السير والأجرة المقررة وفق التعريفة الجديدة، مع تكثيف الحملات الرقابية من إدارة المواقف والمرور والتموين ورؤساء المراكز والمدن لضمان الالتزام وعدم استغلال المواطنين واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

توجيهات محافظ الغربية 

كانت محافظة الغربية حددت في توجيهات عاجلة بقرار تعديل تعريفة الركوب لوسائل المواصلات على جميع الخطوط الداخلية بين مراكز ومدن المحافظة، وكذلك الخطوط الخارجية التي تربط الغربية بالمحافظات الأخرى، بالإضافة إلى خطوط النقل الداخلي، وذلك بما يتناسب مع الزيادة الجديدة في أسعار المنتجات البترولية، وفق الجداول المرفقة بالتعريفة المعتمدة.

تحرك تنفيذي عاجل 

في ذات السياق حددت المحافظة بداية تعريفة ركوب التاكسي الأجرة بقيمة 16.5 جنيه بزيادة 3.5 جنيه لكل كيلو بينما مركبة توك توك تصل القيمة إلي 12 جنيه كبداية لتعريفة ركوب.

جاء القرار عقب صدور قرار وزارة البترول والثروة المعدنية رقم 244 لسنة 2026 بتعديل أسعار الوقود اعتبارًا من الساعة الثالثة صباح اليوم الثلاثاء 10 مارس،في ظل الظروف الاستثنائية التي تشهدها أسواق الطاقة عالميًا، حيث تقرر رفع سعر بنزين 95 من 21 إلى 24 جنيهًا للتر، وبنزين 92 من 19.25 إلى 22.25 جنيهًا، وبنزين 80 من 17.75 إلى 20.75 جنيهًا، والسولار من 17.5 إلى 20.5 جنيهًا للتر، كما تم تعديل سعر غاز تموين السيارات من 10 إلى 13 جنيهًا للمتر.

تحديد تعريفة الأجرة 

وأكد محافظ الغربية أن لجنة مختصة قامت بمراجعة مسافات خطوط السير وعدد الرحلات عند تحديد التعريفة الجديدة لتحقيق التوازن بين مصلحة المواطنين والسائقين.

كما أشار المحافظ إلى استقبال شكاوى المواطنين من خلال مبادرة “الغربية بتتغير بيكم” عبر الواتس آب على الأرقام (01550502836 – 01550502837 – 01550502834)، أو من خلال غرفة عمليات المرور 0403454599، وغرفة عمليات المحافظة 0403341233، وإدارة المواقف 01006966983.

اخبار محافظة الغربية تحديد التعريفة ردع مخالفين حملات رقابية مواقف السيارات

