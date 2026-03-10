وكيل وزارة التموين بالبحر الأحمر يتابع سير العمل بمصنع البوتاجاز ومحطات الوقود بالغردقة

تفقد المهندس شاذلي عايش وكيل وزارة التموين بالبحر الأحمر، اليوم الثلاثاء، سير العمل داخل مصنع تعبئة أسطوانات البوتاجاز بمدينة الغردقة، وذلك بالتزامن مع تحريك أسعار الوقود والبوتاجاز.

وخلال الجولة، تابع وكيل الوزارة انتظام العمل داخل المصنع، واطمأن على توافر أسطوانات البوتاجاز وانتظام عملية التعبئة، موجهاً بضرورة الالتزام بالأسعار الرسمية المحددة وعدم السماح بأي تجاوزات.

كما التقى المهندس شاذلي عايش بعدد من موزعي الأسطوانات داخل المصنع، ووجههم ببيع أسطوانات البوتاجاز بالسعر المعلن دون أي زيادة، مؤكداً أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد أي مخالف أو متلاعب بالأسعار.

وفي السياق ذاته، تابع وكيل وزارة التموين سير العمل داخل عدد من محطات الوقود بمدينة الغردقة بعد تطبيق الزيادة الجديدة في أسعار الوقود، حيث أجرى جولة ميدانية رافقه خلالها أحمد حمد مدير إدارة المواد البترولية بالمديرية، شملت عدداً من محطات الوقود بمختلف مناطق المدينة.

وأكد عايش أنه تم تشكيل غرفة عمليات بمديرية التموين لمتابعة سير العمل ورصد أي سلبيات قد تطرأ، مشيراً إلى أن مديري الإدارات التموينية يتابعون الموقف ميدانياً داخل المدن والمحطات لضمان انتظام الخدمة وعدم حدوث أي معوقات للمواطنين.

يأتي ذلك في أعقاب قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية تحريك أسعار الوقود اليوم الثلاثاء 10 مارس 2026، ضمن المراجعة الربع سنوية التي تجريها اللجنة لضبط أسعار المنتجات البترولية.