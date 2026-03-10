لمتابعة الأسعار .. محافظ القاهرة يجرى جولة تفقدية لبعض المجمعات الاستهلاكية

قام الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة بجولة تفقدية على عدد من المجمعات الإستهلاكية والأسواق والمخابز لمتابعة توافر السلع والمواد الغذائية بأسعار مناسبة للمواطنين دون مغالاة فى ضوء صدور قرار تعديل أسعار بعض المنتجات البترولية وغاز تموين السيارات في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها اسواق الطاقة عالميًا .

رافق محافظ القاهرة اللواء عمر محمود الشافعى الاكرت نائب المحافظ للمنطقة الشمالية ، وعبد الباسط عبدالنعيم مدير مديرية التموين، وعدد من قيادات المحافظة.

وشدد محافظ القاهرة على الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بتكثيف الرقابة ، وعمل حملات مفاجئة بكافة مناطق وأحياء القاهرة بهدف ضمان توافر السلع بمختلف أنواعها بكميات كافية وبأسعار مناسبة، ولضبط الأسواق ومواجهة الغش التجاري أو التلاعب في الأسعار ، ومحاولات احتكار السلع الأساسية من بعض التجار مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين .

وأكد محافظ القاهرة أن أى محاولات احتكارية للسلع ستجابه بمنتهى الحزم وستعرض صاحبها لاجراء قانونى رادع.

وشدد محافظ القاهرة خلال الجولة على ضرورة تكثيف الرقابة على أفران إنتاج الخبز المدعم والتأكد من وزنه وجودته ومطابقته للمواصفات وحصول المواطنين عليه بيسر وسهولة.

كما شدد محافظ القاهرة على الأجهزة التنفيذية بالمرور اليومى لمراقبة التزام المحال بوضع الأسعار فى مكان معلن وواضح للمواطنين والتأكد من صلاحية وجودة السلع .

وأكد محافظ القاهرة أنه تم رفع درجة الطوارىء بغرفة عمليات مديرية التموين لمتابعة عمل الإدارات التموينية الفرعية بالأحياء والتواصل المستمر مع رؤساء الأحياء لمتابعة ضبط الأسواق وتوافر السلع بأسعار مناسبة .