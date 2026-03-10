قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير المالية: تشكيل لجنة أزمة برئاسة رئيس الوزراء لمتابعة الأحداث الجارية
وزير الخارجية: الحكومة تواصل جهودها لتأمين العالقين المصريين.. وتدعو لوقف الحرب
كأس العالم 2026 في موعده.. فيفا تحسم الجدل
لاريجاني مهددا ترمب: احذر أن تكون أنت من يختفي
مدبولي: حريصون على توافر مخزون من الطاقة يلبي احتياجات توليد الكهرباء
وزير الخارجية: توجيهات رئاسية لتقديم كل الدعم للمصريين في دول الصراع
التمسوا لنا العذر.. الحكومة تعلن مفاجأة سارة للمواطنين| تفاصيل
بدر عبد العاطي: مصر حذرت مسبقًا من تمدد الصراع وتؤكد تضامنها مع الدول العربية
بعد زيادة الوقود.. أحمد موسى يطالب برقابة صارمة على الأسواق ومحاسبة المحتكرين
وزير السياحة: استقرار مصر وأمنها يأتي نتيجة للجهود الكبيرة للقيادة السياسية وحكمة إدارتها
مدبولي: زيادة أسعار الوقود استثنائية والحكومة تتحمل جزءا من التكلفة
الإمارات: حريق بمجمع الرويس الصناعي بعد استهداف بطائرة مسيرة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

لمتابعة الأسعار .. محافظ القاهرة يجرى جولة تفقدية لبعض المجمعات الاستهلاكية

محافظ القاهرة
محافظ القاهرة
مريم عزت

قام الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة بجولة تفقدية على عدد من المجمعات الإستهلاكية والأسواق والمخابز لمتابعة توافر السلع والمواد الغذائية بأسعار مناسبة للمواطنين دون مغالاة فى ضوء صدور قرار  تعديل أسعار بعض المنتجات البترولية وغاز تموين السيارات في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها اسواق الطاقة عالميًا .  

رافق محافظ القاهرة اللواء عمر محمود الشافعى الاكرت نائب المحافظ للمنطقة الشمالية ، وعبد الباسط عبدالنعيم مدير مديرية التموين،  وعدد من قيادات المحافظة.

وشدد محافظ القاهرة على الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بتكثيف الرقابة ، وعمل حملات مفاجئة بكافة مناطق وأحياء القاهرة بهدف ضمان توافر السلع بمختلف أنواعها بكميات كافية وبأسعار مناسبة، ولضبط الأسواق ومواجهة الغش التجاري أو التلاعب في الأسعار ، ومحاولات احتكار السلع الأساسية من بعض التجار مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين .

وأكد محافظ القاهرة أن أى محاولات احتكارية للسلع ستجابه بمنتهى الحزم وستعرض صاحبها لاجراء قانونى رادع.

وشدد محافظ القاهرة خلال الجولة على ضرورة تكثيف الرقابة على أفران إنتاج الخبز المدعم والتأكد من وزنه وجودته ومطابقته للمواصفات وحصول المواطنين عليه بيسر وسهولة.

كما شدد محافظ القاهرة على الأجهزة التنفيذية بالمرور اليومى لمراقبة التزام المحال بوضع الأسعار فى مكان معلن وواضح للمواطنين والتأكد من صلاحية وجودة السلع .

وأكد محافظ القاهرة أنه تم رفع درجة الطوارىء بغرفة عمليات مديرية التموين لمتابعة عمل الإدارات التموينية الفرعية بالأحياء والتواصل المستمر مع رؤساء الأحياء لمتابعة ضبط الأسواق وتوافر السلع بأسعار مناسبة .

الدكتور إبراهيم صابر اسواق الطاقة المنتجات البترولية

