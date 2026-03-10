قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير المالية: تشكيل لجنة أزمة برئاسة رئيس الوزراء لمتابعة الأحداث الجارية
وزير الخارجية: الحكومة تواصل جهودها لتأمين العالقين المصريين.. وتدعو لوقف الحرب
كأس العالم 2026 في موعده.. فيفا تحسم الجدل
لاريجاني مهددا ترمب: احذر أن تكون أنت من يختفي
مدبولي: حريصون على توافر مخزون من الطاقة يلبي احتياجات توليد الكهرباء
وزير الخارجية: توجيهات رئاسية لتقديم كل الدعم للمصريين في دول الصراع
التمسوا لنا العذر.. الحكومة تعلن مفاجأة سارة للمواطنين| تفاصيل
بدر عبد العاطي: مصر حذرت مسبقًا من تمدد الصراع وتؤكد تضامنها مع الدول العربية
بعد زيادة الوقود.. أحمد موسى يطالب برقابة صارمة على الأسواق ومحاسبة المحتكرين
وزير السياحة: استقرار مصر وأمنها يأتي نتيجة للجهود الكبيرة للقيادة السياسية وحكمة إدارتها
مدبولي: زيادة أسعار الوقود استثنائية والحكومة تتحمل جزءا من التكلفة
الإمارات: حريق بمجمع الرويس الصناعي بعد استهداف بطائرة مسيرة
أخبار العالم

الهند تحدّ من استهلاك الغاز الطبيعي وغاز الطهي بعد اضطرابات مضيق هرمز

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
القسم الخارجي

اتخذت الهند إجراءات عاجلة لتقييد استهلاك الغاز الطبيعي وغاز الطهي، في ظل الاضطرابات التي أصابت إمدادات الطاقة نتيجة الحرب الدائرة في الشرق الأوسط، وهو ما يعكس التأثير المتزايد للتوترات الجيوسياسية في المنطقة على أسواق الطاقة العالمية وسلاسل الإمداد.

وأعلنت وزارة البترول الهندية، الثلاثاء، أن النزاع العسكري في الشرق الأوسط أدى إلى تعطيل شحنات الغاز الطبيعي المسال التي تمر عبر مضيق هرمز، أحد أهم الممرات البحرية لنقل الطاقة في العالم. ويُعد المضيق شريانًا رئيسيًا لتجارة النفط والغاز، حيث تعتمد عليه العديد من الدول الآسيوية، وفي مقدمتها الهند، للحصول على جزء كبير من احتياجاتها من الطاقة.

وبحسب بيان الوزارة، فإن الإجراءات الجديدة تهدف إلى ضمان التوزيع العادل للغاز والحفاظ على استمرارية الإمدادات للقطاعات الأكثر أهمية، في ظل المخاوف من تفاقم أزمة الإمدادات خلال الفترة المقبلة إذا استمرت الاضطرابات في المنطقة.

وتعد الهند، التي تُعتبر الدولة الأكثر اكتظاظًا بالسكان في العالم، من أكبر مستوردي الغاز عالميًا؛ فهي تحتل المرتبة الرابعة عالميًا في استيراد الغاز الطبيعي المسال، كما تعد ثاني أكبر مستورد لغاز الطهي، ويأتي جزء كبير من هذه الواردات من دول الشرق الأوسط. ولذلك فإن أي اضطراب في حركة الشحن عبر مضيق هرمز ينعكس مباشرة على أمن الطاقة في البلاد.

ووفقًا للقرار الحكومي الجديد، سيتم إعطاء الأولوية في إمدادات الغاز للمنازل وقطاع النقل وإنتاج الغاز المسال، باعتبارها قطاعات أساسية تمس الحياة اليومية للمواطنين. أما القطاعات الصناعية الأخرى فستواجه قيودًا أكبر في الحصول على الغاز.

وأوضحت الحكومة أن مصانع الأسمدة وصناعة الشاي ستحصل على ما بين 70% و80% من احتياجاتها من الغاز، وذلك وفقًا لمستوى توافر الإمدادات خلال الفترة المقبلة. ويعني ذلك أن هذه الصناعات ستضطر إلى تقليص استهلاكها أو البحث عن بدائل للطاقة إذا استمرت الأزمة.

وفي المقابل، قررت السلطات تقليص إمدادات الغاز إلى منشآت البتروكيماويات ومحطات توليد الكهرباء بشكل كامل أو جزئي، في محاولة لتوفير كميات أكبر للاستخدامات المنزلية والقطاعات ذات الأولوية.

وأثار القرار مخاوف واسعة في الأوساط الصناعية، حيث أعلنت عدة شركات هندية، من بينها شركات تعمل في صناعة السيراميك والبلاط، أنها بدأت بالفعل في مواجهة انخفاض في إمدادات الغاز، وهو ما قد يؤثر على معدلات الإنتاج وربما يؤدي إلى ارتفاع تكاليف التصنيع.

كما عبّرت المطاعم والفنادق في مختلف أنحاء الهند عن قلقها من تداعيات القرار الحكومي، خاصة أن قطاع الضيافة يعتمد بشكل كبير على غاز الطهي في تشغيل مطابخه. وحذرت بعض هذه المؤسسات من أن استمرار القيود لفترة طويلة قد يؤدي إلى اضطرابات في خدماتها أو حتى توقف بعضها عن العمل مؤقتًا إذا لم تتمكن من تأمين بدائل للطاقة.

ويرى خبراء الطاقة أن قرار الحكومة الهندية يعكس حجم التأثير الذي بدأت تتركه الحرب في الشرق الأوسط على الاقتصادات البعيدة جغرافيًا عن منطقة الصراع. فمع اعتماد العديد من الدول الآسيوية على الطاقة القادمة من الخليج، يصبح أي اضطراب في طرق النقل أو الإنتاج عاملًا مباشرًا في إحداث أزمات في الإمدادات.

وفي ظل استمرار التوترات في المنطقة، تراقب الهند عن كثب تطورات سوق الطاقة العالمية، بينما تسعى في الوقت نفسه إلى إدارة مواردها المحدودة من الغاز بطريقة تضمن تلبية الاحتياجات الأساسية للسكان وتخفيف أثر الأزمة على الاقتصاد الوطني.

مدبولي

الحكومة تقرر مد زيادة الدعم النقدي على بطاقات التموين

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء بالبورصة والأسواق

أسطوانة البوتاجاز

بعد الزيادة الجديدة.. سعر اسطوانة البوتاجاز المنزلي يرتفع 50 جنيها

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار في البنك المركزي اليوم الثلاثاء 10-3-2026

اسعار الدواجن اليوم

بعد زيادة البنزين.. أسعار الفراخ والبيض اليوم الثلاثاء

البنزين

زيادة 3 جنيهات.. رسميا| البترول تعلن رفع أسعار البنزين والغاز والسولار

أسطوانة البوتاجاز

زيادة 100 جنيه.. تعرف على سعر اسطوانة البوتاجاز التجاري الآن

أسعار البنزين الجديدة

بعد زيادة أسعار البنزين .. الحبس والغرامة 100 ألف جنيه لمن يقوم بهذا الفعل

صلاة التهجد

صلاة التهجد .. كيفيتها ودعاؤها والفرق بينها وبين قيام الليل

موعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء

موعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء .. دعاء اليوم العشرين من شهر رمضان

اعمال العشر الأواخر من رمضان

تبدأ من مغرب اليوم.. الليالي الوترية فى رمضان فرصة لاغتنام خيرات ليلة القدر

يظهر في صمت.. 6 علامات قد تكشف ارتفاع الكوليسترول في الجسم

فاكهة رخيصة في الأسواق تحمي القلب وتنظم ضغط الدم.. تناولها يوميًا تفيد صحتك

بشرى تخطف الأنظار بإطلالة رمضانية أبيض x أسود

طريقة عمل الغريبة للعيد مثل المحلات بخطوات سهلة

وزير الدفاع يلتقى عددا من قادة الوحدات والوحدات الفرعية بالجيشين الثاني والثالث الميدانيين

وزير الدفاع يلتقى عددا من قادة الوحدات والوحدات الفرعية بالجيشين الثاني والثالث الميدانيين

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: تعالى معي إلى جبل المقطم

د. أحمد رمضان صوفي

د. أحمد رمضان صوفي يكتب: المرأة وصناعة الإنسان الركيزة الأولى لبناء الوطن وحارسة الأمن القومي

د. خالد رحومة

د. خالد رحومة يكتب: على خط النار.. كيف تصنع مصر من الأزمة "جمهورية الإنتاج" وتعيد رسم خارطة المستقبل؟

