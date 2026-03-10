قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عضو مجلس إدارة الأهلي السابق: زيزو لم يصنع الفارق وتسبب في أزمات داخل الفريق
رغم الارتفاع العالمي.. ضعف السيولة يضغط على أسعار الذهب في مصر
قطع الإنترنت أثناء امتحانات الثانوية العامة .. 10 صعوبات تواجه التنفيذ
سعر الذهب الآن.. عيار 21 يحلق عند مستوى 7450 جنيها
إسرائيل: سننسق مع واشنطن توقيت وآلية إنهاء الحرب مع إيران
توروب يحسم قراره.. من يحرس عرين الأهلي أمام الترجي التونسي
صفارات الإنذار تدوي في شمال إسرائيل
مفتي الجمهورية: الأمم القوية هي التي تتعلَّم من انكساراتها وتعيد البناء من جديد
الصحة: تشميع عيادة ضياء العوضي وإلغاء ترخيصه لنشر معلومات علاجية مضللة
مقتل رئيس قوات الباسيج الإيرانية في هجوم مشترك لإسرائيل وأمريكا
رئيس الوزراء يتابع مشروعات شركة سكاتك النرويجية وفرص التوسع في الاستثمارات
رئيس الوزراء يستعرض الموقف التنفيذي والمالي للمرحلة الأولى من مبادرة "حياة كريمة"
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الغربية يتابع تطبيق التسعيرة الجديدة للمنتجات البترولية وغاز السيارات

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

تفقد اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ الغربية، عددًا من محطات الوقود بمراكز ومدن المحافظة، لمتابعة تطبيق التسعيرة الجديدة للمنتجات البترولية بعد قرار تحريك أسعار البنزين والسولار وغاز تموين السيارات، والذي بدأ تنفيذه اعتبارًا من الساعة الثالثة صباح اليوم، وجاء ذلك بحضور اللواء ضياء الدين عبد الحميد، السكرتير العام للمحافظة، والعميد وائل حمودة، مدير إدارة مرور الغربية، والمهندس ناصر العفيفي، وكيل وزارة التموين.

واطمأن المحافظ خلال جولته على التزام المحطات بالأسعار المعلنة، مؤكدًا على عدم استغلال المواطنين أو التلاعب بالأسعار، مع اتخاذ إجراءات صارمة وفورية ضد أي مخالفة.
وشدد محافظ الغربية على تكثيف الرقابة الميدانية بالتعاون مع مديرية التموين، مع المراجعة المستمرة للتأكد من انتظام عمل المحطات وتوافر المواد البترولية بشكل منتظم للمواطنين دون أي نقص، ومواجهة أي محاولات للاحتكار أو التلاعب بالأسعار، مع التأكيد على جاهزية المحطات لاستيعاب أي زيادة في الطلب.

توجيهات محافظ الغربية 

وكلف المحافظ كافة الجهات المعنية بالتنسيق المستمر لمتابعة شكاوى المواطنين، مشيرًا إلى أن غرفة العمليات وإدارة الأزمات ومركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة تعمل على مدار الساعة لتلقي الشكاوى والتدخل الفوري عند الحاجة.

ردع مخالفين قانونيا 

جدير بالذكر أن أسعار الوقود قد تم تعديلها وفق التسعيرة الجديدة، حيث وصل سعر بنزين 95 إلى 24 جنيهًا للتر، وبنزين 92 إلى 22.25 جنيهًا للتر، وبنزين 80 إلى 20.75 جنيهًا للتر، والسولار إلى 20.5 جنيهًا للتر، بينما بلغ سعر غاز تموين السيارات 13 جنيهًا للمتر، وذلك في إطار التعامل مع الظروف الاستثنائية لأسواق الطاقة عالميًا.

اخبار محافظة الغربية تحرك تنفيذي عاجل حملات مرورية محطات الوقود ردع مخالفين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مدبولي

الحكومة تقرر مد زيادة الدعم النقدي على بطاقات التموين

اسعار الدواجن اليوم

بعد زيادة البنزين.. أسعار الفراخ والبيض اليوم الثلاثاء

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار في البنك المركزي اليوم الثلاثاء 10-3-2026

أسعار البنزين الجديدة

بعد زيادة أسعار البنزين .. الحبس والغرامة 100 ألف جنيه لمن يقوم بهذا الفعل

الدكتور مصطفى مدبولي

التمسوا لنا العذر.. الحكومة تعلن مفاجأة سارة للمواطنين| تفاصيل

اسطوانة الغاز

سعر أسطوانة البوتاجاز بعد ارتفاع أسعار البنزين والسولار اليوم.. فيديو

المتهم

قرار عاجل من المحكمة بشأن واقعة التحرش بفتاة الأتوبيس

اسعار البنزين الجديدة

ارتفاع 3 جنيهات.. أسعار البنزين الجديدة بعد الزيادة اليوم

ترشيحاتنا

وزير الكهرباء خلال مشاركته بالقمة

وزير الكهرباء: مصر مركز إقليمي لدعم الأمن النووي

وزير الكهرباء

وزير الكهرباء يلقي كلمة مصر أمام القمة العالمية للطاقة النووية في باريس

رئيس الهيئة الوطنية للإعلام ووزير المالية

المسلماني: الحكومة تدعم مشروع التطوير في ماسبيرو

بالصور

قبل العيد.. طريقة عمل البيتي فور خطوة بخطوة

طريقة عمل البيتي فور خطوة بخطوة..
طريقة عمل البيتي فور خطوة بخطوة..
طريقة عمل البيتي فور خطوة بخطوة..

الوحدة الصامتة.. كيف تؤثر العزلة على الصحة النفسية للإنسان؟

الوحدة الصامتة.. كيف تؤثر العزلة على الصحة النفسية للإنسان؟
الوحدة الصامتة.. كيف تؤثر العزلة على الصحة النفسية للإنسان؟
الوحدة الصامتة.. كيف تؤثر العزلة على الصحة النفسية للإنسان؟

حملات رقابية على محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز بالشرقية

مخبز
مخبز
مخبز

ماذا يفعل كوب من القهوة للكبد؟

ماذا يفعل كوب من القهوة للكبد؟
ماذا يفعل كوب من القهوة للكبد؟
ماذا يفعل كوب من القهوة للكبد؟

فيديو

مي عز الدين

أول تعليق من مي عز الدين بعد العملية الجراحية وخروجها من المستشفى

وزير الدفاع يلتقى عددا من قادة الوحدات والوحدات الفرعية بالجيشين الثاني والثالث الميدانيين

وزير الدفاع يلتقى عددا من قادة الوحدات والوحدات الفرعية بالجيشين الثاني والثالث الميدانيين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: تعالى معي إلى جبل المقطم

د. أحمد رمضان صوفي

د. أحمد رمضان صوفي يكتب: المرأة وصناعة الإنسان الركيزة الأولى لبناء الوطن وحارسة الأمن القومي

د. خالد رحومة

د. خالد رحومة يكتب: على خط النار.. كيف تصنع مصر من الأزمة "جمهورية الإنتاج" وتعيد رسم خارطة المستقبل؟

المزيد