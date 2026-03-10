محافظ الغربية يتابع تطبيق التسعيرة الجديدة للمنتجات البترولية وغاز السيارات

تفقد اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ الغربية، عددًا من محطات الوقود بمراكز ومدن المحافظة، لمتابعة تطبيق التسعيرة الجديدة للمنتجات البترولية بعد قرار تحريك أسعار البنزين والسولار وغاز تموين السيارات، والذي بدأ تنفيذه اعتبارًا من الساعة الثالثة صباح اليوم، وجاء ذلك بحضور اللواء ضياء الدين عبد الحميد، السكرتير العام للمحافظة، والعميد وائل حمودة، مدير إدارة مرور الغربية، والمهندس ناصر العفيفي، وكيل وزارة التموين.

واطمأن المحافظ خلال جولته على التزام المحطات بالأسعار المعلنة، مؤكدًا على عدم استغلال المواطنين أو التلاعب بالأسعار، مع اتخاذ إجراءات صارمة وفورية ضد أي مخالفة.

وشدد محافظ الغربية على تكثيف الرقابة الميدانية بالتعاون مع مديرية التموين، مع المراجعة المستمرة للتأكد من انتظام عمل المحطات وتوافر المواد البترولية بشكل منتظم للمواطنين دون أي نقص، ومواجهة أي محاولات للاحتكار أو التلاعب بالأسعار، مع التأكيد على جاهزية المحطات لاستيعاب أي زيادة في الطلب.

توجيهات محافظ الغربية

وكلف المحافظ كافة الجهات المعنية بالتنسيق المستمر لمتابعة شكاوى المواطنين، مشيرًا إلى أن غرفة العمليات وإدارة الأزمات ومركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة تعمل على مدار الساعة لتلقي الشكاوى والتدخل الفوري عند الحاجة.

ردع مخالفين قانونيا

جدير بالذكر أن أسعار الوقود قد تم تعديلها وفق التسعيرة الجديدة، حيث وصل سعر بنزين 95 إلى 24 جنيهًا للتر، وبنزين 92 إلى 22.25 جنيهًا للتر، وبنزين 80 إلى 20.75 جنيهًا للتر، والسولار إلى 20.5 جنيهًا للتر، بينما بلغ سعر غاز تموين السيارات 13 جنيهًا للمتر، وذلك في إطار التعامل مع الظروف الاستثنائية لأسواق الطاقة عالميًا.