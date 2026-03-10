نائب الرئيس الإيراني: مستمرون في الدفاع عن بلدنا وهذا واجبنا الشرعي

أكد نائب الرئيس الإيراني أن بلاده ستواصل الدفاع عن نفسها في مواجهة أي تهديدات، مشددًا على أن حماية إيران والدفاع عن أراضيها يعد “واجبًا شرعيًا” لا يمكن التراجع عنه. وجاءت تصريحات المسؤول الإيراني في وقت تشهد فيه المنطقة توترًا متصاعدًا، وسط تصاعد التهديدات والتطورات العسكرية في الشرق الأوسط.

وأوضح نائب الرئيس الإيراني في تصريحاته أن طهران ملتزمة بحماية سيادتها وأمنها القومي، مؤكدًا أن القوات الإيرانية مستعدة للتصدي لأي اعتداءات محتملة. وأضاف أن الدفاع عن البلاد يمثل مسؤولية أساسية تقع على عاتق الدولة ومؤسساتها، مشيرًا إلى أن إيران لن تتردد في اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان أمنها واستقرارها.



وتأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد التوترات الإقليمية، خاصة مع استمرار المواجهات غير المباشرة بين إيران وإسرائيل في أكثر من ساحة، إضافة إلى التطورات المتلاحقة على الجبهات المرتبطة بحلفاء طهران في المنطقة، مثل لبنان وسوريا. كما تزامنت التصريحات مع تحركات عسكرية وتصعيد في الخطاب السياسي بين عدة أطراف إقليمية ودولية.



وفي سياق متصل، تؤكد إيران بشكل متكرر أن قدراتها الدفاعية والعسكرية تهدف إلى الردع وحماية البلاد، وليس إلى شن حروب أو إشعال صراعات جديدة. لكن في المقابل، تتهمها أطراف دولية وإقليمية بتوسيع نفوذها في المنطقة عبر دعم جماعات مسلحة، وهو ما تنفيه طهران أو تبرره بأنه يأتي في إطار دعم حلفائها.



ويرى مراقبون أن هذه التصريحات تعكس تمسك القيادة الإيرانية بخطابها التقليدي القائم على مبدأ الدفاع والردع، خصوصًا في ظل التطورات الأمنية المتسارعة في المنطقة. كما تعكس حالة التأهب السياسي والعسكري التي تعيشها إيران في مواجهة الضغوط والتهديدات المتزايدة.



ومن المتوقع أن تستمر التصريحات المتبادلة بين الأطراف المختلفة خلال الفترة المقبلة، في وقت تحذر فيه العديد من الدول من مخاطر انزلاق المنطقة إلى مزيد من التصعيد العسكري، وهو ما قد ينعكس على استقرار الشرق الأوسط بشكل عام.