محافظات

حي جنوب الغردقة يزيل روف مخالفًا بالكوثر ويوقف أعمال حفر دون ترخيص بالذهبية

ابراهيم جادالله

نفذت رئاسة حي جنوب الغردقة حملة ميدانية أسفرت عن إزالة شدة خشبية وحوائط لرووف مخالف بمنطقة الكوثر، إلى جانب إيقاف أعمال حفر دون ترخيص بمنطقة الذهبية، مع مصادرة المعدات المستخدمة في المخالفة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور وليد عبدالعظيم البرقي، محافظ البحر الأحمر، بالتصدي الفوري لمخالفات البناء ومنع التعديات وفرض هيبة القانون.

وجاءت الحملة بتعليمات اللواء ياسر حماية، رئيس مدينة الغردقة، حيث كلف اللواء أحمد جبر، رئيس حي جنوب الغردقة، مساعد رئيس الحي وقسم التنظيم والتعديات بتنفيذ أعمال الإزالة والتعامل مع المخالفات المرصودة.

وأوضح رئيس الحي أن الحملة أسفرت عن إزالة رووف مخالف بمنطقة الكوثر على مساحة نحو 100 متر مربع، عبارة عن شدة خشبية لسقف «استوديو» تم إنشاؤه بالمخالفة للقانون، حيث شرع مالكه في تنفيذ الشدة الخشبية تمهيدًا لصب الخرسانة، وتمت إزالة الشدة الخشبية والحوائط المبنية بالطوب الأحمر في المهد.

كما تم خلال الحملة إيقاف أعمال حفر بأحد العقارات بمنطقة الذهبية، بعد قيام مالك العقار بالحفر في الشارع لتركيب أحد المرافق دون الحصول على التراخيص اللازمة، حيث جرى مصادرة المعدات المستخدمة في المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

وأكد اللواء أحمد جبر أن القانون يطبق على الجميع دون استثناء، حفاظًا على سلامة المواطنين والتخطيط العمراني للمدينة، مشيرًا إلى استمرار المتابعة الميدانية على مدار الساعة لرصد أي محاولات للبناء المخالف والتعامل معها فورًا في مهدها.

محمد عادل إمام
طريقة عمل مندي الدجاج
نصائح لتناول كحك العيد دون زيادة الوزن
طريقة عمل البيتي فور خطوة بخطوة..
