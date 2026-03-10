مسلسل اللون الأزرق الحلقة 6 .. والد جومانا مراد يطلب ود حفيده

شهدت الحلقة السادسة من مسلسل «اللون الأزرق» عددًا من المشاهد المؤثرة التي كشفت جوانب جديدة من العلاقات بين الشخصيات.



ففي أحد المشاهد داخل منزل "آمنة"، دار حوار بينها وبين والدها الذي يجسد دوره الفنان أحمد بدير، حيث سألها عن سبب عودتها المفاجئة إلى مصر بعد سنوات من الغياب.



وأوضحت "آمنة" أن قرارها جاء من أجل ابنها "حمزة"، حتى يتمكن من الالتحاق بمدرسة مناسبة. وخلال الحديث، حاول والدها التقرب منها والتعبير عن اشتياقه لها ولحفيدِه الذي لم يره منذ سنوات، متمنيًا قضاء وقت أطول معه والاستمتاع بلحظات الجد المعتادة.



وفي سياق متصل، انتقلت الأحداث إلى ملعب التنس، حيث كان "أدهم" يحاول تدريب "حمزة" وتشجيعه على ضرب الكرة بالمضرب. ومع تكرار المحاولات وتعثر الطفل، ارتفع صوت "أدهم" دون قصد، ما تسبب في انزعاج "حمزة" الذي وضع يديه على أذنيه وترك المضرب. وعلى الفور سارع "أدهم" إلى احتضانه والاعتذار له، في محاولة لتهدئة الموقف واحتواء الطفل.



مسلسل «اللون الأزرق»

تدور أحداث مسلسل «اللون الأزرق» في إطار اجتماعي تشويقي، حيث يجسد العمل قصة "آمنة" التي تعود إلى مصر برفقة زوجها "أدهم" وابنهما "حمزة"، بعد انتهاء عقد عمل الزوج في الإمارات بشكل مفاجئ. ومع عودتهم، تجد الأسرة نفسها أمام واقع صعب أثناء محاولتها استكمال رحلة علاج الطفل المصاب بطيف التوحد.



ومع تصاعد الأحداث، تواجه "آمنة" ضغوطًا نفسية ومهنية متزايدة، بالتزامن مع معاناتها من هواجس مرتبطة بحلم متكرر ينذر بقرب رحيلها، ما يزيد من مخاوفها بشأن مستقبل ابنها وخشيتها من تركه وحيدًا في مجتمع قاسٍ لا يرحم.



أبطال مسلسل «اللون الأزرق»

يشارك في بطولة مسلسل «اللون الأزرق» كل من جومانا مراد، أحمد رزق، نجلاء بدر، أحمد بدير، كمال أبو رية، رشا مهدي، حنان سليمان، يارا قاسم، كنزي هلال، نور محمود والطفل علي، إلى جانب عدد من الفنانين. العمل من إنتاج الباتروس، وتأليف مريم نعوم، وإخراج سعد هنداوي.