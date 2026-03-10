قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إيران تطالب الأمم المتحدة بالتدخل لوقف الهجمات وتؤكد حقها في الدفاع عن نفسها| فيديو
مخطط إسرائيل الكبرى.. أحمد موسى للمصريين: ماتسمحوش لحد يستغل هذا الأمر
بعد بيان الأهلي.. خبير يثير الجدل: هل تتفق هذه القرارات مع لوائح الفيفا؟
برباعية مقابل هدف.. أتليتكو مدريد يسحق توتنهام في دوري أبطال أوروبا
وبدأت العشر الأواخر من رمضان.. 10 أعمال تدرك بها فضل ليلة القدر
تذبذب أسعار الذهب في مصر .. وهذه قيمه عيار 21 الآن
مباراة الأهلي والترجي | أحمد حسن يصدم جماهير المارد الأحمر .. ما السبب
كيفية صلاة ليلة القدر وعدد ركعاتها.. اغتنمها في العشر الأواخر وسترى العجب بحياتك
الخارجية : تسهيل عبور المصريين في الخليج إلى المطارات العاملة بدول الجوار
زيادة المرتبات .. وزير المالية يعلن بشرى الأسبوع المقبل
هل ترتفع أسعار الغذاء بعد زيادة الوقود؟ شعبة المواد الغذائية تكشف تأثير السولار على السوق
أدعية العشر الأواخر من رمضان.. ردد أفضل 200 دعاء تقضى حوائجك وتدرك بها ليلة القدر
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

أحمد رضوان صحفي متخفٍ داخل شبكة تجارة الأعضاء في مسلسل عرض وطلب

أحمد رضوان
أحمد رضوان

ينكشف الوجه الحقيقي لـجمال (أحمد رضوان) في واحدة من أكثر اللحظات المفاجئة في أحداث الحلقة السادسة من مسلسل عرض وطلب.
فهو لم يكن مجرد شخص عالق داخل شبكة تجارة الأعضاء كما بدا في البداية، بل صحفي متخفٍ يخوض تحقيقًا خطيرًا لكشف واحدة من أبشع الجرائم الإنسانية. اختار أن يتسلل إلى قلب الشبكة، مدعيًا رغبته في بيع كليته مقابل المال، فقط ليتمكن من جمع الأدلة وكشف ما يدور خلف الكواليس.
لحظة الاكتشاف جاءت داخل المخزن الذي كان يختبئ فيه، حين أجرى مكالمة هاتفية مع زميله من الجرنال كشف خلالها تفاصيل مهمته الحقيقية. تحدث عن أهمية التحقيق، مؤكدًا أنه وثّق الكثير من التفاصيل، من تحركات المعمل إلى الأشخاص المتورطين في هذه التجارة. وخلال المكالمة أشار أيضًا إلى معرفته بـ”خيرية” (رحمة أحمد)، إحدى العاملات في ملف الكُلى، قبل أن يرسل المواد التي جمعها لتُراجع، في خطوة تؤكد أنه اقترب كثيرًا من كشف خيوط الشبكة كاملة.
تدور أحداث مسلسل عرض وطلب حول مدرسة مكافحة تعيش في حي شعبي، تجد نفسها وحيدة في مواجهة تحديات قاسية، أبرزها إنقاذ والدتها المريضة بالفشل الكلوي، ورعاية شقيقها من ذوي الهمم، بطولة سلمى أبوضيف، محمد حاتم، علي صبحي، سماح أنور، إخراج عمرو موسى.

اخبار الفن نجوم الفن مسلسل عرض و طلب

اسعار الدواجن اليوم

بعد زيادة البنزين.. أسعار الفراخ والبيض اليوم الثلاثاء

منحة

سبب عدم ظهور منحة التموين للمستحقين

الدكتور مصطفى مدبولي

التمسوا لنا العذر.. الحكومة تعلن مفاجأة سارة للمواطنين| تفاصيل

دواجن بيضاء

هتشتريها بكام بكره؟ مفاجأة في أسعار الدواجن بالأسواق

شوف هيوصل كام.. رفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص بعد تصريح رئيس الوزراء

شوف هيوصل كام .. رفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص بعد تصريح رئيس الوزراء

صورة أرشيفية

معركة غير متكافئة في السماء.. 4 طائرات مصرية تواجه 12 ميراج وتفشل عملية إنزال إسرائيلية

المتهم

قرار عاجل من المحكمة بشأن واقعة التحرش بفتاة الأتوبيس

الدكتور ضياء العوضي

بتاع كله.. لماذا أسقطت نقابة الأطباء عضوية ضياء العوضي وشطبه نهائيا؟

دار الإفتاء

الإفتاء: يجوز إخراج زكاة الفطر نقودًا والحد الأدنى هذا العام 35 جنيهًا

الشيخ عمرو فاروق

برواية شعبة عن عاصم الكوفي.. عمرو فاروق يؤم آلاف المصلين في الجامع الأزهر

الشيخ خالد الجندي

خالد الجندي يوضح معنى كلمة الفتنة الصحيح في القرآن: مختلفة عن عرفنا الشعبي

بالصور

طريقة عمل الكنافة بالمانجو .. مقرمشة ولذيذة

أوقاف الشرقية: تجهيز 419 مسجدا للاعتكاف و 776 لصلاة التهجد

ازدواج الرؤية قد يكون علامة على سكتة دماغية .. تحذير من تجاهل هذا العرَض الخطير

ضاهر على رقبة ترامب .. أسباب الطفح الجلدي وطرق العلاج

فيديو

مي عز الدين

أول تعليق من مي عز الدين بعد العملية الجراحية وخروجها من المستشفى

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: تعالى معي إلى جبل المقطم

