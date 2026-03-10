أحمد رضوان صحفي متخفٍ داخل شبكة تجارة الأعضاء في مسلسل عرض وطلب

ينكشف الوجه الحقيقي لـجمال (أحمد رضوان) في واحدة من أكثر اللحظات المفاجئة في أحداث الحلقة السادسة من مسلسل عرض وطلب.

فهو لم يكن مجرد شخص عالق داخل شبكة تجارة الأعضاء كما بدا في البداية، بل صحفي متخفٍ يخوض تحقيقًا خطيرًا لكشف واحدة من أبشع الجرائم الإنسانية. اختار أن يتسلل إلى قلب الشبكة، مدعيًا رغبته في بيع كليته مقابل المال، فقط ليتمكن من جمع الأدلة وكشف ما يدور خلف الكواليس.

لحظة الاكتشاف جاءت داخل المخزن الذي كان يختبئ فيه، حين أجرى مكالمة هاتفية مع زميله من الجرنال كشف خلالها تفاصيل مهمته الحقيقية. تحدث عن أهمية التحقيق، مؤكدًا أنه وثّق الكثير من التفاصيل، من تحركات المعمل إلى الأشخاص المتورطين في هذه التجارة. وخلال المكالمة أشار أيضًا إلى معرفته بـ”خيرية” (رحمة أحمد)، إحدى العاملات في ملف الكُلى، قبل أن يرسل المواد التي جمعها لتُراجع، في خطوة تؤكد أنه اقترب كثيرًا من كشف خيوط الشبكة كاملة.

تدور أحداث مسلسل عرض وطلب حول مدرسة مكافحة تعيش في حي شعبي، تجد نفسها وحيدة في مواجهة تحديات قاسية، أبرزها إنقاذ والدتها المريضة بالفشل الكلوي، ورعاية شقيقها من ذوي الهمم، بطولة سلمى أبوضيف، محمد حاتم، علي صبحي، سماح أنور، إخراج عمرو موسى.