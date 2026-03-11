26 مارس | أولى جلسات محاكمة فنانة شهيرة و4 متهمين في سرقة بالإكراه



حددت محكمة الجنايات يوم 26 مارس، نظر أول جلسة محاكمة فنانة و4 متهمين آخرين في قضية سرقة بالإكراه والتسبب في إصابة سيدة، أمام دائرة محكمة استئناف القاهرة المختصة.



وكانت نيابة وسط القاهرة الكلية، إحالة فنانة شهيرة و4 متهمين آخرين إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم بارتكاب واقعة سرقة بالإكراه والتسبب في إصابة سيدة بإصابات بالغة باستخدام سيارة بمنطقة قصر النيل.

وكشفت تحقيقات النيابة في القضية رقم 6553 لسنة 2025 جنايات قصر النيل، والمقيدة برقم 1434 لسنة 2025 كلي وسط القاهرة، أن المتهمين بدائرة قسم شرطة قصر النيل بمحافظة القاهرة، اتفقوا فيما بينهم على ارتكاب واقعة سرقة بالإكراه، حيث استهدفوا المجني عليها مي حسام طه للاستيلاء على منقولاتها.

وأوضحت التحقيقات، أن المتهمين استدرجوا المجني عليها واستولوا على المنقولات المبينة بالأوراق، مستخدمين في ذلك الإكراه والعنف، فيما قام قائد السيارة التي كانوا يستقلونها باصطدام المجني عليها عمدًا أثناء الواقعة، ما أسفر عن إصابتها بإصابات بالغة، وفق ما أثبته التقرير الطبي.

كما أن المتهمين حاولوا إخفاء معالم الجريمة والتغطية عليها بادعاء وقوع حادث تصادم، في محاولة للتنصل من المسؤولية الجنائية، إلا أن تحريات الأجهزة الأمنية وأقوال الشهود كشفت حقيقة الواقعة، وتبين كذلك أن أحد المتهمين كان بحوزته أداة "شاكوش" دون مسوغ قانوني أو مبرر مهني أو حرفي، وتم ضبطها، واستخدمت في ارتكاب الجريمة وبث الرعب في نفوس المجني عليهما.